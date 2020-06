Böhlen

Eine verrückte Idee zweier Musiker ist zum Geldsegen für den Böhlener Verein Wegweiser geworden. Mehr als 1900 Euro haben Mirko Altmann, Sänger der Band HowBeats, und Marek Preißner, Sänger und Gitarrist von Leiseschrei, am Himmelfahrtstag erspielt – und die Summe am Donnerstag Kerstin Kupfer übergeben. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende konnte das Glück gar nicht so recht fassen. Zusammen mit Kathrin Dietsch nahm sie die Schatztruhe entgegen – und schmiedet Pläne, wohin das Geld fließen soll.

Am Vatertag waren Mirko und Marek als „m&m`s“ auf einem Autoanhänger durch die Region getourt, um feiernden Herren die passende Musik um die Ohren zu hauen. Vom Hänger aus sangen und spielten sie unter anderem die Red Hot Chili Peppers und die Sportfreunde Stiller – mit ausreichend Abstand, versteht sich. Ehrenamtliche Unterstützung für die verrückte Idee kam von Buschi`s Fahrschule. Uwe Buschkowski und dessen Bruder Ralf kümmerten sich um den Fahrdienst und die Technik.

Spendengelder kommen Frauenschutzhaus zugute

Das Motto der illustren Runde: „Wir muggen, ihr spendet“. Und die bespielten Männer zeigten sich äußerst spendabel. Obwohl die Viertelstunde Livemusik 20 Euro plus X kostete, packten die meisten beim X ordentlich was drauf. „Dass dann über 1900 Euro zusammenkommen, hätten wir selbst nicht erwartet“, sagt Altmann. Das Geld fließt nun in den Kampf gegen häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdung.

Das Geld kommt für Kupfer und Dietsch genau zur richtigen Zeit. „Unser Dienstauto für das Frauenschutzhaus kommt in die Jahre, wir brauchen bald ein neues“, erklärt Kupfer. Zwar steuere das Land Sachsen 90 Prozent zur Investition bei, allerdings müsse der Verein die restlichen zehn Prozent selbst aufbringen. Ein Teil der Spendensumme werde darüber hinaus für den Notfonds des Frauenschutzhauses selbst gebraucht – „für schnelle und unbürokratische Hilfe“, wie Dietsch betont.

Mugge gegen Spende: Marek Preißner und Mirko Altmann machten am Vatertag kurzerhand einen Anhänger zur Konzertbühne und spielten als m&m`s. Quelle: Julia Tonne

„m&m`s“ wollen wieder auf Tour gehen

Die m&m`s planen, weil die Aktion so erfolgreich war, eine zweite Auflage. Das Wann und Wo stehen zwar noch nicht fest, „aber das Ob“. „Wir sind beide Vollblutmusiker und machen einfach gerne Musik. Vielleicht können wir ja eine ähnliche Aktion mal auf einem Weihnachtsmarkt machen“, sagt Preißner.

Von Julia Tonne