Gegner der Corona-Politik ziehen am Sonntag durch Borna

Zum zweiten Mal in Folge haben Gegner der Corona-Politik in Borna an einem Sonntag öffentlich protestiert. Wie schon eine Woche zuvor am Ostersonntag zogen mehrere Dutzend Menschen zunächst bei einem Spaziergang vom Marktplatz aus rund um die Innenstadt.

Durch die Reichsstraße kehrten die Teilnehmer nach rund einer Stunde zum Marktplatz zurück, wo wie schon in der vorigen Woche eine Spontanversammlung angemeldet wurde. Versammlungsleiter war nach Polizeiangaben ein Unternehmer aus Borna.

Die Versammlung verlief durchweg friedlich. Während der Kundgebung am Marktbrunnen ergriffen mehrere Redner das Wort. Die Bornaer Polizei war mit rund einen halben Dutzend Beamten vor Ort und versuchte in Verhandlungen mit dem Versammlungsleiter für die Einhaltung der Corona-Regeln zu sorgen.

Redner warnt vor „totaler Überwachung“

Das gelang nur zum Teil. Als der Versammlungsleiter die Zuhörer auf Drängen der Polizei bat, Masken aufzusetzen oder Befreiungs-Atteste bereit zu halten, verließen etliche Teilnehmer den engeren Kreis. Einige forderten von außerhalb laut zum Absetzen der Masken auf.

Der Leiter der spontan angemeldeten Versammlung, nach Polizeiangaben ein Gewerbetreibender aus Borna, spricht zu den Teilnehmern. Quelle: André Neumann

Die Redner wandten sich gegen Corona-Regeln wie die Maskenpflicht und Testungen von Gesunden, insbesondere von Kindern. Mit der Maskenpflicht, hieß es, würden alle Menschen unter Generalverdacht gestellt. Eine Kleinunternehmerin aus Frohburg sprach über die Ungleichbehandlung von kleinen Geschäften und kritisierte unter anderem die Spielerlaubnis für den Profifußball. Ein Sprecher aus Altenburg warnte vor einer „totalen Überwachung“, die das Ziel der Maßnahmen sei und kritisierte die Bundespolitik allgemein.

Über die Anzahl der Teilnehmer, Frauen, Männer und Jugendliche, gab es unterschiedliche Angaben seitens der Polizei und der Veranstalter. Letztere sprachen von 90. Die Polizei zählte am Beginn des Spaziergangs gegen 10 Uhr 50 bis 60, bei der Ankunft auf dem Markt seien es um die 80 gewesen.

Obwohl augenscheinlich Abstandsgebot und Maskenpflicht teilweise nicht eingehalten wurden, schritt die Polizei nicht ein. Der Einsatzleiter begründete das damit, dass man mit einer Auflösung der Versammlung die Mehrheit derjenigen bestraft hätte, die sich an die Regeln hielten. Die Veranstalter kündigten für kommenden Sonntag den nächsten Spaziergang an.

