In Geithain kam es am frühen Montagabend, gegen 18 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl. Gestohlen wurde Unterwäsche, der Verdächtige verlor sein Handy. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Mann kennen oder gesehen haben.

Handy auf der Flucht verloren

Der Gesuchte soll am in einem Geithainer Laden in der Colditzer Straße eine Boxershorts aus einem Warenträger genommen haben. Unter dem Arm geklemmt ging er mit ihr zum Kassenbereich und wollte dort den Markt verlassen. Dabei wurde er von einer aufmerksamen Mitarbeiterin bemerkt und angesprochen. Er wollte flüchten. Die Frau soll noch versucht haben, den Dieb festzuhalten, der wehrte sich jedoch und verletzte sie dabei leicht. Dann gelang ihm die Flucht aus dem Geschäft. Allerdings lies er auch etwas zurück: Er verlor sein Mobiltelefon, welches sichergestellt werden konnte und an die Polizeibeamten übergeben wurde.

Folgende Personenbeschreibung des Tatverdächtigen liegt vor:

etwa 1,90 m groß, dünne Gestalt

trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke, eine Basecap, eine Nickelbrille und einen Mundschutz.

Polizeibeamte des Reviers Borna haben die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

