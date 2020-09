Geithainer Herbstlauf-Premiere: 130 Starter auf den Strecken

Geithain

Der Genusslauf zählte die meisten Teilnehmer, doch genossen haben die Premiere des Geithainer Herbstlaufs an diesem Spätsommer-Sonntag wohl sämtliche 130 Starter, egal welche Distanz sie unter ihre Sohlen nahmen. Zu diesem sportlichen Erlebnistag für die gesamte Familie eingeladen hatte der vor gut einem Jahr gegründete christliche Verein Impact, und hatte den FSV Alemannia als Partner gewonnen.

Mehr Zuspruch als erwartet

„Dass so viele dabei sein wollten, übertraf unsere Erwartungen“, sagt Kristoffer Fuglestad vom Verein. Nicht nur die schiere Größe des Starterfeldes imponierte den Organisatoren, sondern auch die gute Stimmung am Start- und Zielpunkt Henning-Frenzel-Stadion und unterwegs. Zudem sei das Urteil vieler Läufer positiv gewesen: „Sie freuten sich, dass im Corona-Jahr, wo so viele Laufveranstaltungen ausfallen, wir hier in Geithain etwas Neues versuchen.“ Da kann es nicht verwundern, dass Läufer vom Kind bis zum Senior nicht nur aus Geithain kamen, sondern auch aus dem Umland, sogar aus Burgstädt und Torgau. Mit dabei war eine ganze Gruppe Lauffreudiger aus Borna. Auch die Geithainer Behinderten-Werkstätten stellten eine bewegungsaffine Läufergruppe.

Anzeige

Ziel Quelle: Verein Impact

Weitere LVZ+ Artikel

250 Euro Spende für den Tierpark

Für die Jüngsten gedacht war die nur 300 Meter kurze Stadionrunde. Viele Heranwachsende und der Alemannia-Nachwuchs absolvierten den Kastanienlauf über 2,5 Kilometer. Sie hatten dabei tierische Begleiter: zwei Ponys aus dem Geithainer Tierpark. Die Veranstalter sammelten spontan Spenden für den Tierpark; 250 Euro kamen zusammen. Das Starterfeld der mehr als 50 Genussläufer zog es auf ihrer Sieben-Kilometer-Runde ein Stück raus aus der Stadt in Richtung Niedergräfenhain. Einen noch weiteren Bogen bis Syhra und Ossa schlugen die, die 16 Kilometer absolvierten.

Tino Quelle: Verein Impact

2021 soll es einen nächsten Herbstlauf geben

„Natürlich ist es für jeden ein Reiz zu gewinnen. Mehr noch aber ging es um das gemeinsame Erlebnis“, sagt Fuglestad, der selbst auf der längsten Distanz Dritter wurde und sehr zufrieden war mit sich. Medaillen gab es am Ende für jeden, der sich auf den Weg machte. Der FSV Alemannia sorgte nach der Zielankunft für ein bisschen Gastronomie; Kinder konnten ihre noch vorhandene Kraft auf der Hüpfburg egalisieren. Möglich wurde der Lauf dank eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes. Das umzusetzen, sei kein Problem gewesen, so Fuglestad; schließlich fand ja alles unter freiem Himmel statt. Nur der Start gestaltete sich etwas anders - gestaffelt in kleinen Gruppen. Dass der Geithainer Herbstlauf 2021 wiederholt wird, für den Verein Impact steht das außer Frage.

Laufen in Geithain

Von Ekkehard Schulreich