Geithainer „Sommerhof“: Seit 30 Jahren steht Angela Wagner am Herd und hinter dem Tresen

Geithain

Der Geithainer „Sommerhof“ leitet, obwohl er umgeben ist von Gärten und Wochenend-Parzellen, seinen Namen keineswegs von Sommerfrische ab: Der Name der Gaststätte ist vielmehr eine Referenz an die Familie Sommer, die hier bis 1945 Landwirtschaft betrieb und dann enteignet wurde. Ulrich W. Sommer, ausgewandert nach Kanada, ist es maßgeblich zu verdanken, dass Viginia Vanderbilt, Enkelin des Schulstifters Paul Guenther, ausfindig gemacht werden konnte. Angela Wagner, die die vor 30 Jahren eröffnete Gastwirtschaft betreibt, ist dieser historische Bezug sehr wohl bewusst.

Ulrich Sommer war zweimal zu Gast

„Herr Sommer hat uns zweimal besucht, als er in seiner alten Heimat war. Er hat sich sehr gefreut, dass wir unsere Gaststätte Sommerhof genannt haben“, erzählt Angela Wagner. Ausgebaut hat die Henno Wagner unmittelbar nach der Wende in einem Stall- und Wohngebäude des einstigen Hofes unmittelbar neben des Resten eines Kalk-Ringofens von 1869. Wagner war Küchenchef im Geithainer Emaillierwerk, musste sich neu orientieren, als die Kantine dort schloss. Angela, in den DDR-Jahren Kellnerin im bekannten Geithainer „Haus Altenburg“, stieß 1994 hinzu, übernahm anno 2000 die Geschäfte. „Am Anfang war das mehr ein Bier-Gaststätte. Ich hab mich um die Küche gekümmert, mein Mann hat gekellnert.“ Später musste Henno Wagner, gesundheitlich bedingt, kürzer treten. Seit seinem Tod führt die 61-Jährige mit Aushilfskräften das kleine Haus, baute einen Freisitz an.

Partyservice nimmt breiten Raum ein

„Die meisten kommen heute, um zu essen. Von den Stammtischen ist einer geblieben. Die Gewohnheiten ändern sich“, sagt sie, die im besten Sinn mit ihren Gästen älter geworden ist. Dem Rechnung tragend, orientiert sie sich inzwischen stärker auf Partyservice und Familienfeiern. Der Trend zu Ersterem habe durch die Pandemie sogar zugenommen. Gäste kämen aus der Stadt und den Dörfern ringsum. Radler legten sonntags gern einen Stopp ein – allerdings eher wegen eines erfrischenden Getränks, weniger wegen der vor einem Vierteljahrhundert auf Initiative des Geithainer Heimatvereins rekonstruierten technischen Denkmals in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Tafel dort erzählt aber nicht nur über die Kalkbrennerei, sondern auch über die Geschichte des Sommer‘schen Hofes.

Von Ekkehard Schulreich