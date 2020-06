Geld für Kita-Bau: Borna, Rötha und Machern werden bedacht

Landkreis Leipzig

Auf den akuten Bedarf an Betreuungsplätzen müssen zahlreiche Kommunen im Landkreis Leipzig reagieren. Viele Einrichtungen platzen aus allen Nähten. Besonders berufstätige Eltern stellt die Suche nach einem Kita- oder Krippenplatz mitunter vor unlösbare Probleme. Dabei können die betroffenen Kommunen nicht aus dem Vollen schöpfen. Zwar liegen Pläne für den Bau oder die Erweiterung von Kindertageseinrichtungen in den Schubladen, aber es gebricht am nötigen Geld.

Zumindest drei Kommunen dürften jetzt aufatmen. Denn der Jugendhilfeausschuss des Landkreises gab auf seiner jüngsten Sitzung weitere Gelder für Bauvorhaben frei. Diese fließen in die Kreisstadt Borna, auch Rötha und Machern können sich glücklich schätzen.

Anzeige

„Wir richten uns nach einer Dringlichkeitsliste, die im Jahr 2017 verabschiedet wurde“, erklärte Annette Vetten, Leiterin des Jugendamtes im Ausschuss, der diesmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Böhlen tagte. Konkret ging es um rund 490 000 Euro, die zu verteilen waren. Um überhaupt an diese Gelder zu kommen, muss auch der Landkreis seinen Betrag leisten, in dem er zehn Prozent – also weitere 49 000 Euro – drauflegt.

Weitere LVZ+ Artikel

Bornaer Vorhaben kann ohne Förderung nicht vollendet werden

Drei konkrete Vorhaben werden in den Jahren 2020 und 2021 unterstützt. Der Ausschuss gab dazu mehrheitlich grünes Licht. An erster Stelle rangiert die Kita „Regenbogenland“ in Borna-Gnandorf. „Durch Sanierung und Erweiterung schafft die Stadt hier 45 zusätzliche Plätze“, so Vetten. Allerdings reiche die bereits im Vorjahr bewilligte Förderung nicht aus, um die Bauarbeiten zu vollenden. Ohne weiteres Zubrot, hieß es, gerate das gesamte Projekt in Gefahr. Deshalb fließen noch einmal 230 000 Euro an die Wyhra.

Rötha erhält Geld für Ausstattung und Freigelände

Die Stadt Rötha muss ebenfalls auf den Zuzug junger Familien reagieren und entschloss sich für einen Neubau mit 69 Plätzen in der Straße der Jugend. Bislang stemmt die Kommune die 1,9-Millionen-Euro-Investition aus eigener Kraft, wie Vetten anerkennend bemerkte. „Um die Stadt dennoch zu unterstützen, möchten wir die Ausstattung der Kita und die Gestaltung der Außenanlagen fördern.“ Dafür wurden rund 137 000 Euro bewilligt. Errichtet wird der Neubau im Auftrag der Kommune durch die Diakonie Leipziger Land, die später auch Betreiber sein wird.

Machern: 36 Plätze in der Grundschule werden gefördert

In letzter Minute rutschte auch noch die Gemeinde Machern auf die Liste. Bei der Förderung geht es um 36 Kita-Plätze für Vorschulkinder. Diese sollen laut Jugendamt in der Grundschule Am Schlosspark entstehen, um für eine kurzfristige Entlastung zu sorgen. Die Kommune sei vom Jugendamt wiederholt gedrängt worden, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und habe dabei zwei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: die Schaffung von 36 Kita-Plätzen in der örtlichen Grundschule als Übergangslösung sowie einen Neubau für 40 Krippen- und 80 Kita-Kinder. Laut Beschlussvorlage kostet das Provisorium in der Grundschule, rund 300 000 Euro, von denen 170 000 Euro gefördert werden.

Graichen hofft auf Gelder aus Corona-Paket

Groß ist bei allen Beteiligten die Hoffnung, dass durch das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung weitere Gelder für Kita-Bauten auch im Landkreis ankommen. Das Kabinett hatte beschlossen, eine Milliarde für Erweiterungen, Um- und Neubauten in den Jahren 2020 und 2021 bereitzustellen. Landrat Henry Graichen ( CDU) spekuliert bereits auf eine konkrete Summe: „Soweit eine Verteilung nach der Anzahl der zu betreuenden Kinder erfolgt, können wir im Landkreis mit zusätzlichen 3,1 Millionen Euro rechnen.“

Von Simone Prenzel