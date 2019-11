Gelder für Pflegebäder, Rufanlagen und einen Neubau in Kohren-Sahlis

Landkreis Leipzig/Borsdorf

Für mehr Sicherheit möchte die Diakonie in ihrer Wohnstätte in Panitzsch sorgen. Geplant ist der Einbau einer Schwesternrufanlage sowie die Erneuerung von elf Rauchschutztüren. Zudem sollen zehn Bewohnerbäder saniert und eine Pflegebadewanne angeschafft werden. Die Einrichtung Alte Posthalterei im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch befindet sich in Trägerschaft des Diakonischen Werkes, Innere Mission Leipzig. Im jüngsten Kreistag gab es Zustimmung, den kommunalen Anteil in Höhe von zehn Prozent zu übernehmen.

Mehr Sicherheit für behinderte Bewohner in Panitzsch

Insgesamt erhält die Diakonie damit eine Finanzspritze von 35.000 Euro aus dem Kreisetat. Durch die Schwesternrufanlage wird den Bewohnern die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf auch nachts auf sich aufmerksam zu machen. Laut Sozialamt des Kreises würden damit die Sicherheitsbestimmungen für die geistig und/oder mehrfachbehinderten Bewohnern sowie auch die Mitarbeiter erfüllt.

Um noch größere Beträge geht es in Kohren-Sahlis. Hier gab der Kreistag grünes Licht, zwei Vorhaben des Geithainer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) mit insgesamt 350.000 Euro zu flankieren. Der Wohlfahrtsverband will in der Töpferstadt für rund drei Millionen Euro einen Neubau errichten. Dieser soll die bisherige Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen ablösen.

In Kohren-Sahlis wird neues Wohnheim gebaut

Die Geithainer DRK-Geschäftsführerin Heidrun Naumann hofft, eventuell schon Ende 2020 mit dem Neubau beginnen zu können. Entstehen soll ein Wohnheim für 30 Insassen, das den Bewohnern komfortablere Bedingungen als der Altbau bietet. Das Schwesternwohnheim am selben Standort wird ebenfalls umgebaut. Hier ist eine Außenwohngruppe mit 15 Plätzen geplant.

Einen Zuschuss gibt es ebenfalls für die Arbeiterwohlfahrt in Wurzen, die in ihrer Wohnstätte in der Warsteiner Straße die Schwesternrufanlage erneuert.

Von Simone Prenzel