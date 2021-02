Gemauerter Sockel für eine spezielle Ansicht von Pegau

Pegau

Zum Erliegen gekommen ist vorerst der Spezialauftrag für Marcel Marek. Eigentlich wollte er in dieser, spätestens nächster Woche den Sockel fertigstellen, den er neben dem Pegauer Bauamt am Rande des Marktes mauert. Doch aufgrund des Winterausbruchs mit Schnee und Frost muss der Chef des kleinen einheimischen Betriebes MM Baufirma diese Arbeit derzeit ruhen lassen. Damit verzögert sich die Fertigstellung des Unterbaus, der künftig ein Bronzemodell der Pegauer Altstadt tragen soll. Ein Einweihungstermin steht noch nicht fest.

Bronzerelief der sanierten Pegauer Altstadt

Diese künstlerische Plastik, gefertigt von Architektur-Modellbauer Nils Hoy aus Zschorlau, ist schon (fast) vor Ort. „Sie ist angeliefert und auf dem Bauhof eingelagert“, hat Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung informiert. Während in anderen Städten für eine solches Bronzerelief häufig eine Ansicht aus vergangener Zeit gewählt wird, hatten sich die Pegauer Stadträte im Dezember 2019 für Aktuelles entschieden. Zu sehen sein soll das Zentrum der Elsterstadt, wie es mit Hilfe des Sanierungsprogramms „Altstadt Pegau“ erneuert, modernisiert und weiterentwickelt wurde: Historisches im neuen Glanz.

Sockel ist eine Spezialanfertigung

Dazu, so Bürgermeister Rösel, passt kein einfacher, eckiger Betonsockel. Deshalb sei die Firma Marek beauftragt worden, die gern besondere Herausforderungen angehe. Der Chef bereitete zunächst eine Schablone mit den Umrissen des Modells vor, indem er dieses auf eine Holzplatte stellte und die Ränder der Grundfläche nachzeichnete. Ausgeschnitten blieb eine Art Ring übrig, unter dem nun der Träger des Modells entsteht.

„Etwa 80 Zentimeter hoch soll der Sockel werden“, sagt Marek. Damit das Stadtmodell aus Bronze dann auch richtig angefasst werden könne. Was vor allem für Blinde gilt, die dadurch eine plastische Vorstellung von Architektur erhalten sollen, wie SPD-Stadtrat Andreas Heimann beim ursprünglichen Beschluss erklärt hatte, aber natürlich auch für Sehende.

Etwa die Hälfte des Arbeitspensums ist geschafft

Zuvor hoben Marek und ein Kollege per Handschachtung eine „Baugrube“ von ebenfalls etwa 80 Zentimeter Tiefe aus, um die Gründung im frostfreien Bereich zu haben. „Selbst ein kleiner Bagger wäre dafür zu groß gewesen.“ Die Steine hatte der Bauhof noch auf Lager. „Aber ich konnte am Tag nur ein Schicht meiern. Die muss ja erst richtig austrocknen.“ Wofür mindestens fünf Grad Celsius benötigt werden, meint Marek. Nun muss er also pausieren. „Ich schätze, insgesamt werden 80 bis 100 Arbeitsstunden benötigt. Rund die Hälfte ist geschafft.“ Am Ende werde die Plastik mit einbetoniert.

Marcel Marek mauert am Sockel. Bei Regen wirft er eine Plane übers Pavillongerüst. An der Bauamtsfassade sind die alte Pegauer Karte und Stadttore zu sehen. Quelle: Mathias Bierende

Angekündigt hatte Bauamtsleiter Gunther Grothe zudem, dass es eine Informationstafel sowie Erläuterungen in Blindenschrift geben wird. Und auch wenn das Bronzemodell Pegaus Stadtkern um 2020 zeigt, müssen Betrachter nicht auf Historie verzichten. Wer den Blick hebt, sieht an der Bauamtsfassade einen Stadtplan aus dem späten 19. Jahrhundert sowie vier Stadttore aus der ersten Hälfte des Zeitraums. Dieser Hingucker inklusive Beleuchtung wurde im Herbst installiert. Ursprünglich sollte im Oktober auch schon die Attraktion Stadtmodell bewundert werden können.

Von Olaf Krenz