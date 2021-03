Gemeinden im Leipziger Land feiern in der Kirche und über Youtube

Borna

Die Gemeinden im evangelischen Kirchenbezirk Leipziger Land werden Ostern unterschiedlich feiern. „Wir haben Gemeinden, die laden zu Gottesdiensten ein“, sagt Superintendent Jochen Kinder. Etwa in Borna, wo aus der Stadtkirche am Martin-Luther-PLatz ab 10 Uhr ein Rundfunkgottesdienst auf MDR-Kultur übertragen wird. Andere wiederum verzichten auf Präsenzgottesdienste. Das liege in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinde.

Mindestabstand von 1,50 Meter

Grundsätzlich gilt für die Gottesdienste, dass zwischen Leuten aus verschiedenen Hausständen einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu gewährleisten ist. Die Folge ist, dass für jede Kirche eine unterschiedliche Zahl potenzieller Gottesdienstbesucher errechnet werden muss. Gemeinden mit größeren Kirchen wie in Borna oder Wurzen sind da im Vorteil. Außerdem spielt eine Rolle, „ob wir viele Leute aus einem Hausstand haben“, sagt der Bornaer Pfarrer Reinhard Junghans. Heißt: Wenn besonders viele Hausstände in den Gottesdienst kommen, sitzen unterm Strich mehr Leute in der Kirche. In der Bornaer Stadtkirche finden angesichts dieser Vorgaben plus/minus etwa 70 Leute bei einem Gottesdienst Platz.

Masken im Gottesdienst

Dass die Gottesdienstbesucher Masken tragen müssen, ist klar. Gesang ist den Vorgaben der sächsischen Landeskirche zufolge erlaubt, sofern die Inzidenzzahl zwischen 50 und 200 liegt. „Da wäre also bei uns Gesang nach derzeitigem Stand möglich“, sagt Superintendent Kinder.

Emmausgang nach Neukieritzsch nicht möglich

Nicht möglich ist stattdessen der Emmausgang, der am Ostermontag von Kahnsdorf nach Neukieritzsch geplant war. Ein „Gottesdienst auf dem Weg“, der an die biblische Geschichte von der Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus erinnert, wie Kinder erklärt. In Corona-Zeiten aber sei es besser, den Gang abzusagen.

Ältere halten sich zurück

Bleibt die Frage, wie sich ein Jahr Pandemie auf die Kirchgemeinden im Leipziger Land ausgewirkt haben. „Wir haben Pfarrer, die berichten, dass sich die älteren Gottesdienstbesucher zurückhalten“, sagt der Superintendent. Das seien oftmals die treusten Gottesdienstbesucher. Pfarrer Junghans bestätigt das. „Die älteren Leute sind vorsichtiger geworden.“ Ohnehin seien längst nicht alle Gottesdienste so gut besucht, wie es auch unter Covid-19-Beschränkungen möglich wäre. Und natürlich gebe es eine Corona-Delle. „Uns fehlen die großen Gottesdienste mit vielen Besuchern“, etwa Erntedank oder Konfirmation. Vom Heiligen Abend, an dem es vor allem Kurzgottesdienste am Stück gab, ganz abgesehen.

Nutzung neuer Medien

Immerhin beschreitet die Emmauskirchgemeinde Bornaer Land seit einigen Monaten neue Wege und nutzt die neuen Medien. Regelmäßig produziert Pfarrer Junghans Filme von Gottesdiensten, die sich auf Youtube abrufen lassen – mit allen Tücken, die derartige Projekte in sich bergen. Etwa die Tonaufnahmen, bei denen Junghans immer wieder dafür sorgen muss, „dass der Hall nicht zu stark ist“.

Bisweilen 200 Klicks

Der Zuspruch für die Youtube-Filme ist unterschiedlich. Bisweilen sind es 70 Klicks. Wenn es sich um etwas Besonderes handelt, auch mehr. Junghans: „Bei der Christvesper und der Adventsmusik waren es über 200.“ Auch für Karfreitag hat der Pfarrer einen Youtube-Filme produziert.

