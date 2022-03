Gemeinderat Elstertrebnitz: Was zählt für Vergabe von Baugrundstücken?

Elstertrebnitz

Wer bekommt ein Grundstück im künftigen neuen Wohngebiet „Zum Marktsteg“ in Elstertrebnitz? Die entsprechenden Auswahlkriterien legt der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 24. März fest. Für dieses Areal berät das Gremium zudem hinsichtlich der Erschließung und der Vermessung des Geländes.

Weitere Themen sind die Bestätigung der Feuerwehrleitung, eine Auftragsvergabe zur Straßensanierung, die Errichtung des Parkplatzes Trautzschen und eine Corona-Sonderzahlung. Die öffentliche Sitzung beginnt 19.30 Uhr in der Turnhalle – mit Kontrolle der 3-G-Regel sowie FFP-2-Masken-Pflicht.

