Gemeinderat Elstertrebnitz plant Beschlüsse für Etat und Vereinsheimkauf

Elstertrebnitz

Zukunftsträchtige Themen behandelt der Gemeinderat Elstertrebnitz auf der neuen Sitzung am 28. April. Zum einen geht es um den Beschluss des Haushaltsplanes für 2022, der die Grundlage für das kommunale Handeln in diesem Jahr ist. Zudem soll der Bebauungsplan-Entwurf für das Wohngebiet „Zum Marktsteg“ im Ortsteil Trautzschen offengelegt werden.

Und schließlich will die Gemeinde einen Teil des Flurstücks kaufen, auf dem sich die Gartensparte „Glück auf“ befindet. Auf diesem steht das Vereinsheim, das künftig eine wesentliche Rolle mit für den benachbarten Themenpark spielen soll.

Neue Eigentümer für Mühle

Nach den Formalien zum Beginn der Sitzung und den Informationen zum Ortgeschehen können zunächst die Einwohner ihre Anfragen an den Bürgermeister richten. Danach werden sich die neuen Eigentümer der Mühle Greitschütz vorstellen. Ein Grundstücksverkauf sowie Spenden für die Gemeinde und die Ukraine sind ebenfalls vorgesehen.

Die öffentliche Sitzung beginnt an dem Donnerstag, 19.30 Uhr, in der Turnhalle. In der Bekanntmachung wird empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und am Eingang die Hände zu desinfizieren.

Von jto/okz