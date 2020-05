Das Helmholtz-Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ) sowie der Landkreis Leipzig fassen die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See als Standort für den neuen Campus ins Auge, der sich mit den Folgen des Klimawandels befasst. Der Gemeinderat stimmt am Montag über eine Absichtserklärung dazu ab.