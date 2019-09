Neukieritzsch

In Neukieritzsch wird ein großer Projektchor für die Schiller-Ehrung in Kahnsdorf im kommenden Jahr aufgebaut. Viele Jahre lang fand in Kahnsdorf, wo der Dichter im Jahr 1785 eine wegweisende Begegnung mit Christian Gottfried Körner hatte, ein Schillerfest statt. Das schlief nach der letzten Auflage 2017...