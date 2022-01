﻿﻿﻿Generation Corona: Quarantäne für Drittklässler der Schule in Borna-Nord

Borna

Die Drittklässler der Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord müssen vorerst zu Hause bleiben. Das ist die Konsequenz aus der Vielzahl von Corona-Fällen, die jetzt an der Bildungseinrichtung registriert wurden. Für die 3 a, 3 b und 3 c mit insgesamt neun positiven Tests gilt die Quarantäne laut Allgemeinverfügung des Kultusministeriums bis 4. Februar.

Noch nicht klar war am Montag, ob mit der zweiten Klassenstufe nicht auch noch ein weiterer Jahrgang pandemie-bedingt daheim lernen muss, sagt Schulleiter Christoph Arnold auf LVZ-Anfrage. Zudem ist der Hort für (vorerst) die Drittklässler geschlossen.

Schüler lechzen nach anderen Fächern

Betroffen von Corona seien sowohl Kinder als auch Lehrkräfte. Bereits Ende November hatte die Schule mit dem Namen des Völkerschlachtdenkmal-Erbauers Clemens Thieme für anderthalb Wochen schließen müssen. Ohnehin laufe der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb, wie er für sächsische Schulen in Corona-Zeiten vorgeschrieben ist, bereits seit Wochen. Er besteht darin, dass die Erst- bis Viertklässler lediglich in Deutsch, Mathematik und Sachkunde unterrichtet werden, sagt Schulleiter Arnold. „Die Schüler lechzen nach anderen Fächern“, etwa Sport und Musik.

Strikte Trennung nicht immer möglich

Üblicherweise stehe derzeit die Klassenlehrerin montags bis freitags von der ersten bis zur letzten Stunde vor ihrer Klasse, um die Kontakte zu anderen so gering wie möglich zu halten. Im Hort lasse sich die strikte Trennung der Kinder allerdings nicht durchhalten. „Am Nachmittag spielen sie dort jahrgangsweise vermischt“, sagt der Schulleiter.

Blick auf die Schwierigkeiten der Eltern

Für Christoph Arnold ist mit Blick auf die Probleme zahlreicher Eltern klar, „dass wir alles ausreizen, soweit wir können“. Heißt: Es werde in jedem Fall versucht, die Schwierigkeiten bei der Betreuung der Kinder außerhalb der Schule mit einzukalkulieren. Das sei allerdings alles andere als einfach, weil es nunmehr keine Hortbetreuung ab 6 Uhr mehr gebe. Dennoch stehe fest: „Wir lassen kein Kind draußen stehen.“ Die Notbetreuung für den Nachwuchs von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen ist ohnehin gewährleistet.

Tapfere Kinder

Überhaupt seien die Schüler ausgesprochen tapfer. „Die ertragen das alles – die Masken und die Tests.“ Üblicherweise werden die Mädchen und Jungen dreimal in der Woche getestet. Sofern es positive Testergebnisse in der Klasse gibt, auch gleich wieder am Tag darauf und damit im Prinzip jeden Wochentag.

Manche Kinder kennen es nicht anders

Mittlerweile, so Arnold, gibt es fast schon so etwas wie eine Corona-Schülergeneration. Konkret die heutigen Zweitklässer, die im Spätsommer 2020 eingeschult wurden, und die Erstklässler. „Die kennen das alles gar nicht anders.“

Von Nikos Natsidis