Genug geklatscht: Forderung nach mehr Pflegekräften in Borna

Weltweit wurde während der Corona-Pandemie für Pflegekräfte – egal, ob sie in Kliniken oder in Altenheimen arbeiten – applaudiert, wurden sie mit Lob überhäuft. Galten sie als Helden des Alltags. Mittlerweile – mit den zunehmenden Lockerungen und weiter sinkenden Zahlen von Neuinfektionen – ist es ruhiger geworden um sie. Steht kaum noch jemand am Fenster, um zu klatschen. Ist die Debatte um einen Pflegebonus in den Hintergrund getreten.

„Die Pflegekräfte waren in den vergangenen Wochen die wichtigsten Menschen auf dem Planeten. Nun geraten sie wieder in Vergessenheit“, sagt Nadja Luedtke, Stadträtin der Fraktion Die Linke in Borna, die mit ihren Parteikollegen am Donnerstagnachmittag vor dem Sana Klinikum auf den Pflegenotstand hingewiesen hat. Der Kreisverband Westsachsen und der Ortsverband der Linken Borna hatten zu einem „ Spaziergang für die Pflege“ aufgerufen.

Wobei mit Spaziergang eher Aufkleber auf dem Bürgersteig gemeint waren, die die Forderungen der Linken verdeutlichten: 100 000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern, die gleiche Zahl noch einmal mehr in der Altenpflege und darüber hinaus 500 Euro mehr Grundgehalt für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Gudrun Hoffmann, gleich die erste Interessentin, kann diesen Forderungen nur zustimmen. Jahrelang hat sie ihren Mann selbst gepflegt, bis sie diese Aufgabe nicht mehr stemmen konnte. „In der Pflege liegt so vieles im Argen. Und viele begreifen das einfach nicht“, begründet sie ihr Kommen. Sie bemängelt seit Jahren, dass in der Pflege immer mehr an Personal gespart werde – „und dann geht alles immer nur husch-husch, da bleibt keine Zeit, um sich mit den Patienten oder mit den Senioren zu beschäftigen“, kritisiert sie.

Aufkleber verdeutlichen die Forderungen der Linken. Quelle: Julia Tonne

Was Tino Johne, ebenfalls Linken-Stadtrat in Borna, bemängelt, ist die Tatsache, dass mit Abflauen der Corona-Krise der „noch immer vorhandene“ Pflegenotstand nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. „Die Pflegekräfte haben in den vergangenen Monaten nicht am Limit gearbeitet, sondern weit darüber hinaus. Und nun interessiert es nur noch die wenigsten.“ Es könne nicht sein, dass die Pflegekräfte mit einem Bonus abgespeist würden – „den nicht einmal alle bekommen“ – und hinterher von der kurzfristigen Wertschätzung nichts mehr übrig sei. Danke heißt: mehr Gehalt und nicht nur Applaus.

Erzieherin Marie Schmidt hat sich am Nachmittag der Linksfraktion angeschlossen und ebenfalls vor dem Haupteingang der Sana Klinik Flyer verteilt. „Ich habe selbst mehrere Wochen in einem Altenpflegeheim gearbeitet“, erzählt sie. Und entsprechend miterlebt, für wenig Geld die Kräfte vollen Einsatz leisten. „Die Arbeit in Krankenhäusern, in Seniorenheimen und auch in Behinderteneinrichtungen schlaucht – emotional und physisch“, macht sie deutlich. Zumal Schicht- und Wochenenddienste unerlässlich seien in Gesundheitsberufen. Allerdings stimme die Bezahlung hinten und vorne nicht. „Und dann muss sich auch niemand wundern, dass Pflegekräfte fehlen und kaum noch jemand diesen Job machen will“, ergänzt Paul Podbielski vom Kinder- und Jugendparlament, der ebenfalls am Donnerstag Passanten für das Thema sensibilisieren will.

Die Stadträte der Fraktion Die Linke im Gespräch mit Gudrun Hoffmann. Quelle: Julia Tonne

Die Resonanz am Nachmittag ist jedoch verhalten. Zwar nehmen viele Passanten die Flyer entgegen, bleiben aber nur selten für ein Gespräch da. „Dabei dürfte es doch jeden betreffen. Jeder kennt jemanden, der schon im Krankenhaus lag oder im Pflegeheim lebt“, macht Podbielski deutlich.

