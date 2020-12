Gerätehaus mit Dixi-Klo: Kitzscher plant endlich Anbau für Trages

Kitzscher

Feuerwehr im Lockdown, und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Keine Dienste, kein gemeinsames Üben, auch kein gemütliches Beisammensein, was das Feuerwehrleben auch ausmacht.

„Normalerweise würden wir uns nach dem letzten Dienst im Jahr zu einer Weihnachtsfeier treffen“, sagt Wehrleiter Marco Baaske. In diesem Jahr hätte die sogar gemeinsam mit dem Kameraden der Ortsteilwehr von Trages stattfinden sollen. Daraus wurde nichts. Als Trost findet jeder Feuerwehrmann auf seinem Spind im Gerätehaus einen Schokoladenweihnachtsmann neben dem Helm und ein Mehrzweck-Schlauchhalstuch mit Aufschrift „ Feuerwehr Kitzscher“.

Immerhin gab es im Dezember auch noch ein wertvolles Weihnachtsgeschenk für alle: Der neue Brandschutzbedarfsplan ist fertig und vom Stadtrat verabschiedet worden. Der legt für die nächsten Jahre fest, wie die Feuerwehr von Kitzscher aufgestellt und ausgerüstet sein muss, um im Bedarfsfall schnell Hilfe leisten zu können.

Mehrere Tausend Euro gespart

Dieses Dokument lassen sich viele Kommunen von einem Fachbüro anfertigen. In Kitzscher hat Marco Baaske, der Leiter des Ordnungsamtes und der Freiwilligen Feuerwehr in einer Person ist, den Plan selbst verfasst. Und der Stadt damit ein paar Tausend Euro gespart. So viel zu Weihnachtsgeschenken.

Der Feuerwehrchef von Kitzscher, Marco Baaske, hat den Brandschutzbedarfsplan selbst verfasst. Quelle: André Neumann

Nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Feuerwehrleute selbst ist wichtig, was drin steht. Und da geht es vor allem um Technik und Ausrüstung. Bei der Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplans im Stadtrat hatte sich Ex-Bürgermeister Hartmut Harbich, der sein Mandat aufgibt, auf seiner letzten Sitzung noch einmal dazu geäußert.

Keine Abstriche, wenn es bei Neuanschaffungen um die Sicherheit der Kameraden geht, hatte Harbich betont, andererseits aber gemahnt, bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen auf die Finanzen zu achten. Ein Feuerwehrauto, das wenig bewegt werde, müsse nach dem rechnerischen Abschreibungszeitraum nicht schon physisch verschlissen sein, meinte er.

Feuerwehr muss flexibel sein

Baaske stimmt ihm da zu und rechnet vor, wie schon jetzt nach diese Maxime verfahren wird. Laut sächsischer Verordnung sei ein Feuerwehr-Lkw nach 15 Jahren abgeschrieben. Das aktuelle Haupt-Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Kitzscher stamme von 2005, habe die 15 Jahr also erreicht. „Wir haben uns auf 25 Jahre festgelegt“.

Ein zweites, noch älteres Löschfahrzeug habe schon 30 Jahre auf dem Buckel und soll laut Brandschutzbedarfsplan in zwei Jahren ersetzt werden. Und zwar durch ein so genanntes Logistikfahrzeug, welches zusätzlich zum Wasser noch eine Ladefläche für verschiedenste Technik und Ausrüstung hat. Das mache die Feuerwehr noch flexibler. „Denn das muss eine Feuerwehr heute sein“, sagt Baaske.

Zustände in Trages sollen endlich verbessert werden

Eine wichtige Rolle spielt im Bedarfsplan die Ortsteilwehr Trages. Die ist darin dauerhaft festgeschrieben. „Die brauchen wir“, sagt Baaske. Denn nach Trages, Thierbach und in Teile des Ortes Hainichen würde es die Wehr aus Kitzscher nicht rechtzeitig schaffen, begründet der Wehrleiter.

Erstmal sieht der Brandschutzbedarfsplan jetzt einen Anbau für das Gerätehaus in Trages vor. „Dort muss dringend etwas passieren“, weiß Baaske. Denn dort gebe es als Toilette nur ein Dixi-Klo und zum Heizen allenfalls einen Ölradiator. Die Spinde stehen in der Garage, wollen sich Kameraden umziehen, müsse erst das Auto raus.

Eine Verbesserung der Situation sei bislang immer aufgeschoben worden, sagt Baaske, auch weil das Feuerwehrhaus an der Kreisstraße keinen Abwasseranschluss hat. Nun sei aber absehbar, dass im letzten Bauabschnitt auch der Rest von Trages an die Kanalisation angeschlossen werde. „Bis 2025“, sagt Baaske, „wollen wir den Anbau fertig haben.“

Von André Neumann