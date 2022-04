﻿﻿Gerhard Kopietz aus Borna tritt auch mit 85 noch gegen das runde Leder

Borna

An das WM-Finale von 1954 kann er sich noch erinnern. „Das habe ich damals im Bierstübl in der Altenburger Straße gesehen“, erinnert sich Gerhard Kopietz. Kein Wunder. Schließlich ist die Jagd nach dem runden Leder eine Art Lebenselexier für den 85-Jährigen. In einem Alter, in dem sich andere im Zweifel eher bewegen lassen, bewegt sich der einstige Lokführer im Tagebau immer noch.

Training mit 23-Jährigen

Und zwar regelmäßig jeden Freitagabend in der Sporthalle Borna-Nord, wo er unter der Ägide von WBG Medizin Borna mit anderen Kickern trainiert, sofern Corona das nicht gerade verhindert. Dabei steht Gerhard Kopietz mit 23-Jährigen und 32-Jährigen auf dem Kleinfeld. Neun, zehn Mann sind es, die regelmäßig kicken, und für den drahtigen schlanken Mann ist es die Fortsetzung seines sportlichen Lebens.

Gerhard Kopietz aus Borna ist auch mit 85 kein bisschen fußballmüde. Quelle: Jens Paul Taubert

Betriebsfußballer im Tagebau Witznitz

„Seit ich laufen kann, habe ich Fußball gespielt.“ Organisiert in den Mannschaften seiner Betriebe etwa als Betriebsfußballer im Tagebau Witznitz. Das war zu Zeiten, als jeder Großbetrieb seine eigene Mannschaft hatte. Gegen den Ball trat er aber auch in Espenhain, Thierbach und Eula. Zu seinen Leidenschaften gehörten zudem Volleyball und Schach, aber Fußball, so viel ist klar, war immer die Nummer eins unter seinen sportliche Betätigungsfeldern. Sein gesamtes Berufsleben über, in dem er später Oberlokführer in Borna und Schichtleiter im Tagebau Witznitz war. Am Ende seiner Erwerbsbiografie war Gerhard Kopietz Ingenieur.

Gelernt ist gelernt: Gerhard Kopietz spielt seit Jahrzehnten Fußball.Und ich habe mir immer gewünscht, dass sich Lok und Chemie vertragen. Quelle: Jens Paul Taubert

Keine Angst vor einem Sturz

Er gehörte zu denen, die im Zuge der weitgehenden und raschen Beendigung der Kohleförderung im Zuge der Wiedervereinigung in den Vorruhestand gehen mussten. Keine Frage, dass ihm seine Sportleidenschaft dabei half, diesen Einschnitt in sein Leben zu überstehen. Wohl auch, weil das für ihn nach wie vor recht schmerzfrei ist. „Mir hat es auf der Arbeit mehr weh getan als beim Fußball.“ Zwar hatte der Kicker, der älter ist als Pele und Dino Zoff, auch mal Probleme mit der Bandscheibe. Angst vor dem Gegner oder auch dem Mitspieler hat einer wie Gerhard Kopietz beim allfreitäglichen Spiel aber nicht. „Auch nicht vor einem Sturz.“

Barfuß mit einem Tennisball

Das spricht für eine gesunde Härte, die jemand hat, der als Kind immer barfuß mit einem Tennisball gespielt hat. Den Leipziger Fußball hat der Vater dreier Töchter, der auch vier Enkel und acht Urenkel hat, immer verfolgt. „Und ich habe mir immer gewünscht, dass sich Lok und Chemie vertragen“, was, wie jeder weiß, wohl auch in Jahrzehnten noch ein frommer Wunsch sein dürfte. Rudi Krause, den promovierten Fußballer mit Vergangenheit in Leutzsch und Probstheida, der später auch DDR-Nationaltrainer war, kannte er gut. Wenn sich Gerhard Kopietz allerdings das heutige Fußballgeschäft anschaut, verliert er die Lust. „Das gefällt mir nicht mehr.“

Fußball auf dem Smartphone

Das hindert ihn nicht, weiterhin am Ball zu bleiben. Wenn er sich ein Spiel auf seinem Smartphone anschaut. Und natürlich immer am Freitagabend, wenn er in der Halle in Borna-Nord auf dem Kleinfeld aufläuft.

Von Nikos Natsidis