Kitzscher

Beinahe wäre Gerhild Bieniek auch noch Stadträtin in Kitzscher geworden. Bei der Wahl am 26. Mai erhielt sie mehr Stimmen als zwei der vier gewählten CDU-Abgeordneten. Doch auf der Liste der Freien Wähler reichte es mit Platz neun nur für die erste Nachrückerin, obwohl bei ihrem Grad an Bekanntheit und Beliebtheit sicher mehr drin gewesen wäre.

Doch so kann Wahlkampf eben auch funktionieren: Wenn ihr die Gerhild wählt, diese Befürchtung soll vor dem Wahltag bei einigen älteren Kitzscheranern die Runde gemacht haben, dann hat die doch weniger Zeit für uns.

Gerhild Biniek, 68 Jahre alt und seit 63 Jahren Kitzscheranerin, ist nämlich die Seniorenbetreuerin der Volkssolidarität in Kitzscher. Den Seniorenclub gibt es in der Stadt seit 1974. Er wurde damals von Walter Moosdorf gegründet, der übrigens der Mathelehrer von Gerhild Bieniek war. Zu der Zeit wusste sie natürlich noch nicht, dass sie eines Tages in dessen Fußstapfen treten wird.

Gerhild Bieniek war damals noch Krankenschwester in Leipzig

Vor ihr hatten sich noch Elisabeth Rehwald bis 1990 und dann bis 1997 Christa Mewes um die Senioren gekümmert, dann übernahm Gerhild Bieniek, die damals noch als Krankenschwester in Leipzig beschäftigt war.

Allein ein Blick auf die Monatsprogramme macht deutlich: In Kitzscher wird den älteren Damen und Herren einiges geboten. Mehr als in vielen anderen Orten. Denn Gerhild Bieniek schafft es, wöchentlich eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

In der Sommerpause wird der Veranstaltungssaal renoviert. Gerhild Bieniek nimmt die Gardinen ab. Quelle: André Neumann

Und das sind nur noch ganz selten die so genannten Spielenachmittage. Eigentlich werden die Brett- und Kartenspiele sogar nur noch als Ersatz herausgeholt, wenn ein gebuchter Gast mal absagt.

Auf dem Tiefststand nur zwanzig Mitglieder in der Ortsgruppe

Das war aber nicht immer so. „Als wir auf dem Tiefststand nur zwanzig Mitglieder in der Ortsgruppe waren, haben wir viele Spielenachmittage gemacht“, sagt Gerhild Bieniek. Heute hat die Ortsgruppe an die 65 Mitglieder, von denen mindestens 40 im Alter zwischen 60 und 90 Jahren regelmäßig zu den Veranstaltungen am Donnerstagnachmittag kommen. Und deren Ansprüche, schmunzelt die Ortsgruppenchefin, seien gestiegen.

Deswegen durchforstet Gerhild Bieniek aufmerksam die Leipziger Volkszeitung, immer auf der Suche nach Namen von Künstlern oder Vortragenden, die sie für ihre Gruppe engagieren könnte. Dann sucht sie am Computer nach den Kontakten, schreibt, telefoniert, verhandelt.

Am häufigsten sind Lichtbildervorträge, die seien am leichtesten zu bekommen. Und sind beliebt. Jürgen Feilotter, ein ehemaliger Lehrer aus Frohburg werde von den Senioren immer wieder gern gesehen, wenn er über seine Reisen berichtet. Jörg Hertel aus Leipzig halte „ganz tolle Vorträge“ über seine Schiffsreisen. Der Bürgermeister kommt einmal im Jahr, Apotheker, Feuerwehrleute, Polizisten halten Vorträge, gelegentlich gibt es Modenschauen.

Gerhild Biniek ist die Seniorenbetreuerin der Volkssolidarität in Kitzscher. Quelle: André Neumann

Bauchredner Roy Reinker aus Bad Lausick engagiert

Doch Gerhild Bieniek engagiert auch Musiker und Künstler. Bauchredner Roy Reinker aus Bad Lausick zum Beispiel sei schon als 17-Jähriger bei den Senioren in Kitzscher gewesen, als er am Anfang seiner Karriere stand. Damals sei der noch für 100 Euro für einen Nachmittag zu bekommen gewesen.

Aufs Geld schauen muss die Seniorenbetreuerin auf jeden Fall. Denn was zur Verfügung steht, ist überschaubar: Rücklaufgelder der Mitgliedsbeiträge von der Volkssolidarität, der Rest basiert auf Freiwilligkeit: Jedes Clubmitglied zahlt drei Euro im Monat, Geburtstagskinder geben zehn bis dreißig Euro in die Clubkasse, es gibt ab und zu Spenden, und eine verstorbene Seniorin aus dem Club hat den in ihrer Erbschaft bedacht. Anfang des Jahres erhielt der Club eine Förderung vom Landratsamt.

Was sehr hilft: Der Seniorenclub hat im Gebäude der Allianz-Vertretung in Kitzscher einen Veranstaltungsraum zur Verfügung, für den nichts bezahlt werden muss. Dafür hilft die Seniorengruppe jetzt in der Sommerpause beim Renovieren. Einige Mitglieder haben den kleinen Saal ausgeräumt, Gerhild Bieniek hat zuletzt die Gardinen abgenommen. Außerdem übernimmt der Seniorenclub einen Teil der Kosten.

Spielenachmittag und Busfahrt nach Kriebstein

Fragt man Gerhild Bieniek, warum sie sich so emsig um die Senioren kümmert, zuckt sie lachend die Schultern und sagt: „Ich will nicht untätig zu Hause sitzen.“ Am 6. September endet die Sommerpause für den Club der Volkssolidarität. Dann beginnt die neue Saison der Nachmittagstreffs tatsächlich mal wieder mit einem Spielenachmittag.

Schon einen Tag später findet eine Busfahrt nach Kriebstein statt. Es gibt also genug zu tun für Gerhild Bieniek. Und wer weiß, vielleicht wird sie ja im Laufe der Legislaturperiode, die gerade erst begonnen hat, auch noch im Stadtrat gebraucht.

Von André Neumann