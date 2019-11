Gerüchte um Kämmerin in Rötha: Stadtrat berät über Neubesetzung

Rötha

Hat jetzt auch die Stadt Rötha ein Problem mit Kämmerin Heike Herzig? Die Markkleebergerin, die im Januar 2018 die vakante Stelle im Röthaer Rathaus übernahm, war 2012 von der Stadt Eisenberg entlassen worden, weil sie mit dem Rechnungshof gegen den eigenen Bürgermeister zusammengearbeitet hatte.

Sie gewann damals den Arbeitsrechtsstreit, der Bürgermeister musste sich später wegen Untreue vor Gericht verantworten. Ein paar Jahre später wurde sie in Markranstädt im Rathaus nach der Probezeit nicht übernommen, angeblich hatte es Probleme zwischen ihr und Mitarbeitern gegeben.

Stadt Rötha will Stelle der Kämmerin neu besetzen

Jetzt, so steht es in der Tagesordnung für die Sitzung des Stadtrates, soll die Leitungsstelle in der Haupt- und Finanzverwaltung der Stadt Rötha neu besetzt werden. Befristet, wie es heißt, und zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes in der Kämmerei. Dass die Interimslösung von außerhalb kommt und keine hausinterne Vertretung gefunden wird, lässt den Schluss zu, dass es nicht nur um eine kurzfristige Besetzung der Stelle gehen könnte.

Ohnehin brodelt im und um das Röthaer Rathaus herum in der Angelegenheit die Gerüchteküche. Fakt und als einziges offiziell bestätigt ist, dass die Kämmerin krank geschrieben ist. Und das bereits seit mehreren Wochen und offenbar noch für einige Zeit.

Krankschreibung nur kurz nach Disziplinarmaßnahmen gegen Kämmerin?

Unbestätigt ist, dass die erste Krankschreibung nur kurz nach Disziplinarmaßnahmen von Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) gegen die Kämmerin vorgelegt worden war. Denen wiederum waren Unregelmäßigkeiten in Finanz-Zahlen vorausgegangen, die im Stadtrat und in Ausschusssitzungen gerügt worden waren.

Der Bürgermeister will sich zu den konkreten Hintergründen nicht äußern, spricht von einer „Langzeiterkrankung“. Er äußert sich nicht zu der Frage, ob es im Röthaer Rathaus ähnlich wie in Markranstädt zu Konflikten zwischen Angestellten und der Kämmerin gekommen ist. Auch nicht dazu, ob seitens der Stadt möglicherweise eine Trennung von der Kämmerin angestrebt wird. Mitarbeitern wurde Verschwiegenheit auferlegt.

Stadtrat Rötha tagt am Donnerstag im Mehrgenerationenhaus

Der Stadtrat tagt am Donnerstagabend im Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend. Die öffentliche Sitzung beginnt 19.30 Uhr mit einer Bürgerfragestunde.

Weitere Tagesordnungspunkte betreffen unter anderem die Neuregelung von Gemeindegrenzen zwischen Rötha und der Gemeinde Großpösna im Zuge der ländlichen Flurneuordnung.

Von André Neumann