Geschichte: Buch über die „Blauen Reiter“ in Borna

Borna

Das Bornaer Karabinierregiment wurde vor mehr als einem Jahrhundert demobilisiert. Dabei war es in den sieben Jahrzehnten seines Bestehens in Borna der Stolz der ganzen Stadt, lange bevor die sich als Bergmannsstadt verstand. Deshalb ist es nur logisch, dass das Regiment jetzt Gegenstand eines Buches geworden ist, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Experte für Bornaer Stadtgeschichte

Einer der Autoren ist mit Thomas Bergner einer der ausgewiesenen Experten für die Bornaer Stadtgeschichte. Der Museumsmitarbeiter ist nicht der einzige, der Texte zu dem Buch beigesteuert hat, das etwa 250 Seiten stark ist und im Südraumverlag Borrna erscheint. Immerhin sind die Karabinier auch Gegenstand einer Ausstellung im Museum, die allerdings wegen Corona derzeit nicht besichtigt werden kann.

Anzeige

Buchtitel „Blaue Reiter“

Auch Arbeiten des langjährigen Bornaer Ortschronisten Gert Schreiber sowie von Frank Stübner finden sich in dem Buch, das passenderweise den Titel „Blaue Reiter“ tragen soll. Stübner ist als Militaria-Experte Ansprechpartner für das Bornaer Museum.

Weitere LVZ+ Artikel

Ursprünglich sollte das Buch im Juni präsentiert werden. Ob sich dieser Zeitplan in Corona-Zeiten einhalten lässt, ist allerdings fraglich.

Von Nikos Natsidis