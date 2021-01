Geschichten wie am Lagerfeuer

Borna

Als Geschichtensammlerin faszinieren mich die Begegnungen mit Menschen. Manchmal entsteht beim Erzählen eine Stimmung wie am Lagerfeuer, wo man sich in lauen Sommernächten die kleinen und großen Dinge des Lebens anvertraut. Das sind besondere Momente, die ich in meinem persönlichen Schatzkästchen für 2020 aufbewahren möchte.

Von einem ganz besonderen Roadtrip berichtete Christina Müller aus Pegau. Mit ihrem Lebenspartner Daniel Mängel und Söhnchen Thea reiste sie quer durch Kanada, die USA und Teile Mexikos. Quelle: privat

Hier gehört das Interview mit Christina Müller aus Pegau unbedingt rein. Wir trafen uns an einem Vormittag im August am Großstolpener See. Die junge Frau erzählte von einer ganz besonderen Reise um die Welt. Neun Monate durchquerte sie mit ihrem Lebensgefährten Daniel Mängel und dem gemeinsamen Sohn Theo Nordamerika – Kanada, die USA, Teile Mexikos – dann musste die Familie das Abenteuer aufgrund der Corona-Pandemie unterbrechen. Nicht beenden, nur unterbrechen. Gedanklich reisten wir die schönsten Stationen ihres Roadtrips auf der Landkarte nach. Die vielen kleinen Geschichten, die Abenteuer, Irrungen und Wirrungen, die Begegnungen und Hindernisse - all das war auf einmal so präsent auf dieser Bank im August am Großstolpener See.

Franz Semper mit seinen Eltern Ricarda und Jörg Semper sowie Schwester Sina. Der gebürtige Bornaer ist ein Familienmensch. Quelle: privat

Mit Franz Semper habe ich lange telefoniert. Der Handballprofi aus Borna wechselte im Sommer vom SC DHfK Leipzig zur SG Flensburg und saß zu Hause quasi auf gepackten Koffern. Der 23-Jährige plauderte über seine Kindheit in Borna, über sein Lieblingslokal, eigene Kochkünste, über Playstation-Spiele und wie er sich während des Lockdowns fit hielt. Sehr sympathisch, sehr bodenständig, sehr angenehm. Die letzten Nachrichten aus Flensburg sind leider nicht sehr erfreulich.

Kreuzbandriss im Champions-League-Spiel

In einem Champions-League-Spiel erlitt der Rückraumspieler einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden im linken Knie. Damit fällt Semper für mehrere Monate und auch die Handball-WM Ende Januar in Ägypten aus.Gleich zweimal durfte ich den Kapitän des Forschungsschiffes „Polarstern“ interviewen. Im Frühjahr erwischte ich Stefan Schwarze per E-Mail Tausende Kilometer entfernt in der Arktis, im Dezember trafen wir uns zu Kaffee und Gebäck in der LVZ-Redaktion.

Gespräch mit dem Medienprofi

Der Mann aus Kitzscher ist ein Medienprofi und Journalisten und Kamerateams gewöhnt. Vermutlich gibt es keine Frage, die ihm noch nicht gestellt wurde. Ich wollte es anders machen! Kinderfragen sind so schön geradeaus, ungewöhnlich, witzig. Also überraschte ich den zweifachen Familienvater mit Kindermund – und der 58-Jährige hatte seine Freude daran. Ein großes Vergnügen auf beiden Seiten.

Polarstern-Kapitän Stefan Schwarze beim Interview in der Bornaer LVZ-Redaktion. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Kathrin Haase