Groitzsch/Großstolpen

Der Advent ist für Ingrid Urban die schönste Zeit des Jahres. „Als Kindergärtnerin bin ich es gewöhnt, mit anderen zu basteln und zu schmücken und die Vorfreude auf das Fest so richtig zu genießen“, sagt die 78-Jährige. „Jahrelang war ich für die Kinder im Kindergarten Lucka der Weihnachtsmann, das prägt natürlich.“ Von diesem weihnachtlichen Zauber möchten sie und ihr Mann Dieter nicht nur ihrer eigenen Familie mit vier Kindern und sechs Enkeln, sondern auch den Groitzschern gern ein Stück abgeben.

Modellbahn im Schaufenster am Lindenplatz

Wie jedes Jahr im Advent hat der ehemalige Kraftwerker auch dieses Mal seine analoge H0-Eisenbahn im Schaufenster am Lindenplatz 23 aufgestellt. Täglich bei Einbruch der Dunkelheit setzt er sie in Betrieb. „Oft bleiben die Kinder davor stehen und drücken sich die Nasen platt“, freut sich der Rentner, ebenfalls 78. Er sitzt wie ein Schaffner neben der Bahn und passt akribisch auf, dass die Züge auch schön in der Spur bleiben.

Schon als kleiner Junge hatte der Groitzscher gern mit seiner Modellbahn gespielt. Im Laufe der Jahre hat er sie immer weiter vergrößert. Doch mit fast fünf Meter Länge sind die Kapazitäten nun ausgereizt. „Mehr passt einfach nicht ins Schaufenster“, zuckt der Hobby-Zugführer mit den Schultern.

Dieter Urban stellt jedes Jahr im Advent seine analoge H0-Eisenbahn ins Schaufenster am Lindenplatz 23. Quelle: Kathrin Haase

Anonymer Dank im Briefkasten

Die ganze Stadt liebt das kleine weihnachtliche Spektakel am Lindenplatz. Im vergangenen Jahr fanden die Urbans sogar eine anonyme Postkarte in ihrem Briefkasten, auf der stand: „Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, wollten wir uns für die leuchtenden Kinderaugen bedanken, die Sie jedes Jahr mit soviel Liebe auf den Kindern zaubern. Wir bekommen unseren Sohn nur mit viel Überzeugungskraft von Ihrem Schaufenster wieder weg...“

Dieser anonyme Dank hat Familie Urban im vergangenen Jahr erreicht. Quelle: Kathrin Haase

Weihnachtsschmuck am Großstolpener See

Neben der winterlichen Eisenbahn sorgt das Rentnerpaar am Großstolpener See für Heimlichkeiten. Seit mehreren Jahren schmückt es eine kleine Kiefer mit silbernen Weihnachtsbaumkugeln – eine Idee, die es vor etwa zehn Jahren aus dem bayrischen Haspelmoor mitbrachte.

Ingrid Urban kann sich noch gut daran erinnern, als sie dort mit der Nase darauf stießen. „Wir sind spazieren gegangen und haben plötzlich einen geschmückten Baum gesehen, mitten in der Natur. Der hat uns so gut gefallen, dass wir das unbedingt auch bei uns machen wollten. Er hat im Finstern so richtig schön geleuchtet.“

Viele Spaziergänger bewundern die geschmückten Weihnachtsbäume am Großstolpener See. Eine Bekannte von Ingrid und Dieter Urban geht hier gern mit ihrem Hund Aaron spazieren und hat ihnen dieses Foto zugesandt. Quelle: privat

Nachahmer am See gefunden

Ingrid und Dieter Urban sind gern zu Fuß unterwegs, am liebsten in aller Herrgottsfrühe an ihrem Lieblingssee in Großstolpen. Dort genießen sie die Ruhe, den Sonnenaufgang, die frische Luft und die Bewegung in der Natur. Die rund drei Kilometer lange Runde ist für die begeisterten Wanderer der perfekte Frühsport.

Mittlerweile hat ihre Weihnachtskiefer schon unbekannte Nachahmer gefunden, freut sich das Paar. Jedes Jahr werden es mehr geschmückte Bäumchen, sagt die Groitzscherin. „Wir haben keine Ahnung, wer dahintersteckt“, hebt sie die Schultern. „Aber wir freuen uns sehr darüber.“

Anfang Januar nehmen die Weihnachtswichtel ihre Kugeln wieder ab. Dafür holen sie im Frühjahr die Ostereier raus. „Uns macht es einfach große Freude, anderen Menschen eine Freude zu bereiten“, sagt die 78-Jährige.

Es werden immer mehr: Vor ein paar Jahren haben Ingrid und Dieter Urban angefangen, einen Weihnachtsbaum am Großstolpener See zu schmücken. Mittlerweile haben sie Nachahmer gefunden. Quelle: privat

Von Kathrin Haase