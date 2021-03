Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule Regis-Breitingen

Regis-Breitingen

An der Grundschule Regis-Breitingen wird zwei Wochen lang das Tempo von Fahrzeugen gemessen. Die Stadt hat eine Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt, die ihr vom Energieversorger Enviam leihweise überlassen worden ist. Das hat Bauverwaltungsmitarbeiter Danny Heinze mitgeteilt. Das Unternehmen unterstützt damit Kommunen bei ihren Konzepten zur Verkehrssicherheit. Nach der Aktion erfolgt eine Auswertung der Verstöße gegen die an dieser Stelle vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde sowie des Gesamtaufkommens an Fahrzeugen.

Der Geschwindigkeitsanzeiger befindet sich in der Straße Am Stadion vor der Grundschule. Quelle: Stadtverwaltung

Anzeige mit Zahl und Smiley

Die Messung erfolgt auf der gefühlten „Rennstrecke“ Am Stadion auf der Grundschul-Seite. Verlässliche Daten zeigen auf, ob die Vorgaben eingehalten werden, informiert Enviam. Das kleine Gerät an einem Laternenpfahl zählt die Fahrzeuge und meldet deren Tempo weiter. Den Verkehrsteilnehmern wird zudem sofort die Geschwindigkeit als Zahl angezeigt sowie mit einem lächelnden beziehungsweise missmutigen Smiley, ob sie unter oder über dem Limit liegen. Fahrzeugkennzeichen und persönliche Daten werden nicht registriert.

Kommunen von Energieversorger unterstützt

„Neben der Versorgungssicherheit mit Strom und Gas spielt in den Kommunen auch das Thema Verkehrssicherheit eine große Rolle, sagt Konstanze Lange, Kommunalbetreuerin bei Enviam und Mitgas. Wir unterstützen dabei die Städte und Gemeinden in ihrem Netzgebiet, indem wir die Geschwindigkeitsmessanlagen kostenfrei zur Verfügung stellen.“

Ziel: Höhere Verkehrssicherheit für Schüler

Rathausmitarbeiter Heinze kündigt an, dass die Auswertung der Aktion, die am 29. März endet, in einer Stadtratssitzung vorgestellt wird. Regis-Breitingen erhalte mit den Ergebnissen eine Grundlage, um bei Notwendigkeit weiterführende Maßnahmen für die Verkehrssicherheit gerade der Grundschüler abzuleiten.

Von Olaf Krenz