Gestank in Hainichen: Jetzt soll es Pflanzenschutzmittel gewesen sein

Kitzscher/Hainichen

Das Rätselraten um den Gestank in Hainichen am 16. September geht weiter. Kerosin oder Gülle? Weder noch, sagen Anwohner im Kitzscheraner Ortsteil. Im Nachgang hatte es unterschiedliche Meinungen gegeben, mögliche Verursacher hatten eine Beteiligung bestritten. Für sie ist der Fall klar, erklären jetzt Gisela und Eberhard Kluthmann, weil sie den Vorgang beobachtet und unter den Auswirkungen gelitten haben. Von Beeinträchtigungen berichtet auch Nachbarin Evelin Bohlmann.

Gegen 19.45 Uhr hat sie den starken Geruch wahrgenommen, der sich immer mehr verstärkt hat, erzählt sie. „Es hat sich eine ganz feine Nebelwolke an der tiefsten Stelle unseres Grundstückes gegen 20.30 Uhr gebildet, welche durch Windstille auch nicht wegging.“ Da sie husten musste und ein Kratzen im Hals verspürte, schloss sie alle Fenster. Bohlmann geht von einem Pflanzenschutzmittel aus, „welches in der Vergangenheit am Tag versprüht wurde und bei ungünstigem Wind schon öfter in Hainichen stark zu riechen war“.

Augenreizungen und Kratzen im Hals

Kluthmanns mussten mit ihrem Besuch wegen der „stinkenden Wolke“ ins Haus gehen, sagt Gattin Gisela. Sie sei „gesprintet“, um die Fenster zu schließen. „Wir hatten Augenreizungen und Kratzen im Hals. Das hat gestunken wie reines Gift.“

Mit Flugzeugen hatte das nichts zu tun, sagt Eberhard Kluthmann. „Der Agrarbetrieb hat auf seinen Feldern gespritzt.“ Der erledige das jetzt selbst, ohne Dienstleister, sei ihm von Verantwortlichen schon mal bestätigt worden. „Und das war auch keine Gülle“, ist der Diplom-Agraringenieur in Rente sicher. „Das war ein Pflanzenschutzmittel“, habe er über die Hecke beobachtet. „Eigentlich müssten da Mindestabstände zu meinen Bienenständen, ich bin seit 1962 Imker, eingehalten werden. Aber es wurde bis auf wenige Zentimeter an unser Grundstück heran gespritzt. Das ist nicht zulässig.“

Landwirtschaftsbetrieb: Kein Pflanzenschutzmittel versprüht

So weit, so scheinbar schlüssig. Aber: Der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Kitzscher, Kevin Frost, beteuert, dass sein Unternehmen an besagtem Tag bei Hainichen gar nicht mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet hat. Generell erledige das sein Unternehmen auf den Feldern seit ein paar Jahren tatsächlich wieder selbst, nicht mehr der Dienstleister.

Frost gibt auch zu, dass es Pflanzenschutzmittel gibt, deren Geruch deutlich wahrnehmbar ist. „Wir machen aber nichts Verbotenes“, betont er. Zudem könne das nicht die Ursache der Gerüche gewesen sein. Denn: „Am 16. September haben wir bei Hainichen nicht mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet“, sagt der Geschäftsführer.

Von Olaf Krenz und André Neumann