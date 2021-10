Gestank in Kahnsdorf: Biogasanlagen-Betreiber weist die Schuld von sich

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Fast konnte man meinen, Kahnsdorfer Einwohner hätten sich zu einer Protestaktion verabredet. Jedenfalls sah es ein bisschen danach aus, als knapp 50 Frauen und Männer vor dem Tor zu den Rinderställen und zur Biogasanlage der Rosé Kälber Gmbh standen. Hierher hatte Ortsvorsteher Claus Meiner zu einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung eingeladen.

Die Ställe stehen seit den 1970er Jahren, die Biogasanlage seit gut zehn Jahren. Sie war von Anfang an von Kahnsdorf und von der Gemeinde nicht gewollt und gilt bis heute als Auslöser für Belästigungen durch Gestank und Lärm. Das Unternehmen, welches zur Osterland Agrar gehört, hatte der Besichtigung durch die Bürgerinnen und Bürger zugestimmt.

Dafür dankte der Ortsvorsteher ausdrücklich. Zufriedenstellende Antworten erhielten die Kahnsdorfer nicht, auch keine wirkliche Aufklärung darüber, wo der Gestank herkommt, der sie gelegentlich die Terrasse verlassen und Fenster schließen lässt, so die Schilderungen.

Während der Besichtigung steht die Anlage still

Seitens der Unternehmens-Vertreter, darunter Osterland-Geschäftsführer Siegfried Runkwitz, der Chef von Rosé Kälber Markus Wiggert und Biogas-Experte Denny Jonies wurden zwei Aussagen mehrfach wiederholt: Die Geräusche, die von der Biogasanlage ausgehen, lägen unterhalb der zulässigen Grenzwerte. Und der von den Leuten beschriebene Gestank sei nicht der Landwirtschaft zuordenbar.

Praktisch untermauern ließ sich beides nicht. Es gab keine Geräusche und es stank nichts, abgesehen vom süßlichen Geruch eines kleinen Berges Mais-Silage, die einer der Zuschlagstoffe für den Gärprozess in der Biogasanlage ist. Was einen einfachen Grund hatte: Die Anlage war außer Betrieb. Was wiederum hauptsächlich am Sturmschaden aus der Vorwoche lag.

Vollständig gelaufen war sie aber auch davor nicht. Nach einem Umbau in diesem Jahr war der komplette Prozess bis zur Stromproduktion noch nicht wieder in Gang gesetzt worden, vor allem die Rührwerke im Fermenter, in dem Silage und Gülle vergoren werden, wobei Methan und Kohlendioxid entstehen, liefen noch nicht wieder. Was Margita Hellriegel, die gleich in der Nähe wohnt, bestätigte: Die typischen Geräusche seien tatsächlich schon lange nicht mehr zu hören gewesen.

Weswegen sich einige Teilnehmer über den gewählten Termin wunderten. Die anwesenden Gemeinde- und Ortschaftsräte hätten zudem gern die Umweltamtsleiterin des Landratsamtes vor Ort gesehen und gehört. Gekommen waren zwei Mitarbeiterinnen der Behörde. Die mitteilten, dass die Anlage wie gesetzlich vorgeschrieben alle zwei Jahre einmal überprüft werde. Beschwerden aus der Bevölkerung seien nicht bekannt.

Was Bürgermeister Thomas Hellriegel damit erklärte, dass die Leute, nachdem man ihnen in den ersten Jahren des Betriebs der Anlage nicht zugehört habe, müde geworden seien. An diesem Nachmittag konnten sie immerhin über das gesamte Gelände gehen. Wo sie eine Zeitreise zu Ruinen der DDR-Landwirtschaft vor 50 Jahren erlebten.

Löchrige, mit Asbestplatten belegte Ställe mit klapprigen Fenstern säumen den holprigen Weg über verworfene Betonplatten zu drei riesigen, tief in den Boden eingelassenen Betonbecken. Bei dieser Kulisse wird verständlich, warum die Hausherren lieber untersagten, auf dem Gelände zu fotografieren.

Kreislaufwirtschaft oder Industrie?

Eines der drei Becken, welches bis auf eine kleine Lücke, in der ein dicker Schlauch steckt, abgedeckt ist, dient als Güllelager. Die wird von oben eingefüllt, 15 bis 18 Kubikmeter täglich werden unten abgepumpt und über eine Leitung in den Gärbehälter der Biogasanlage transportiert.

Die beiden anderen Behälter sind offen und dienen als Behälter für die Gärreste, die als Dünger auf Felder gebracht werden. Rosé-Kälber-Chef Wiggert spricht von einer landwirtschaftlichen Kreislaufwirtschaft. Bürgermeister Hellriegel hält dagegen: Dies sei nur industrielle Biogasproduktion. Denn die Ställe sind leer und die Gülle kommt aus Ställen in Kobschütz bei Groitzsch, etwas 20 Kilometer entfernt.

Runkwitz verweist auf andere Quelle von Gestank

Gestank gibt es an diesem Nachmittag tatsächlich auch hier nicht von der im Behälter still ruhenden Gülle. Dafür einen Hinweis von Siegfried Runkwitz auf eine Anlage des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain. Gleich hinter dem Zaun befindet sich das zentrale Abwasserpumpwerk für Kahnsdorf. Bei reichlichem Niederschlag kann hier gelegentlich ein Wasser-Abwasser-Gemisch in offenen Schächten stehen.

Sollte das die Ursache für den Gestank sein? Die Besucher mögen das nicht so recht glauben. Und AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt sagt auf Anfrage der LVZ: „Abwasser kann gelegentlich riechen. Aber dass die Anlage permanent stinkt, ist uns nicht bekannt.“

Große Erkenntnisse bleiben also aus an diesem Nachmittag. Immerhin gibt es den Vorschlag eines Neu-Kahnsdorfers aus der Lagune, der – ernst gemeint oder nicht – sogar ein wenig schmunzelnden Applaus heraufbeschwört: Vielleicht, sagt der Mann in Richtung Rosé Kälber, finden sich ein paar Anleger, die die Anlage abkaufen und stilllegen.

