Böhlen/Großdeuben

Der am Wochenende von unbekannten Tätern von einem Baustellengelände im Böhlener Ortsteil gestohlene Opel Zafira ist wieder da. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug am Nachmittag in Gaschwitz fest. Die Beamten veranlassten das Abschleppen des Opels zur Sicherstellung zwecks kriminaltechnischer Untersuchung. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern noch an.

Von LVZ/gap