Getanzt und abgeschnitten: Corona-gerechter Karnevalsstart in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Die Faschingssaison ist natürlich auch beim Neukieritzscher Karneval Klub (NKC) eröffnet worden. Der Verein hatte aber wegen der angespannten Corona-Lage bewusst darauf verzichtet, seine Aktion anzukündigen, um den ganz großen Publikumsauflauf zu vermeiden.

Stattdessen holten Vereinsmitglieder ihren Karnevalswagen aus der Garage und fuhren damit laut feiernd durch den Ort. Erste Station war die Kindertagesstätte. Hier zeigten einige Mädchen der jüngsten Tanzgruppe eine Darbietung. Die Knirpse blieben hinter einer Absperrung und schauten mit gehörigem Abstand zu. Bonbons hatten die närrischen Besucher natürlich auch dabei.

Mehrere Tänze vor der Grundschule

Zweite Station Grundschule: Auch hier wurde getanzt. Auf der Straße vor dem Schulhof tanzten die Mädchen aller drei Tanzgruppen des NKC für die Mädchen und Jungen beider Schulen. Das Gebäude teilen sich nach wie vor die Grundschulen Neukieritzsch und Deutzen.

Ein Tänzchen für die Knirpse aus dem Kindergarten von den jüngsten Tänzerinnen des NKC. Quelle: André Neumann

Der Auflauf lockte natürlich Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) aus dem benachbarten Gemeindeamt an. Er musste sich wie immer am 11.11. in Neukieritzsch von einer Krawatte trennen. Die, die er unter der Maske trug, schnitt NKC-Vorsitzende Kathleen Gerstl ihm wieder einmal ab. Hellriegel nahm’s nicht nur mit Humor. Er rückte sogar den Schlüssel des Gemeindeamtes heraus und dankte dem Verein, dass er trotz der komplizierten Zeiten für Freude gesorgt hat.

Lesen Sie auch

Von an