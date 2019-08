Leipzig/Pegau

In Pegau, etwa 30 Kilometer südwestlich von Leipzig, ist am Wochenende ein Mann gewaltsam ums Leben gekommen. Die genauen Todesumstände und auch die Identität des Opfers sind bisher noch unklar.

Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Sonntag auf Nachfrage der LVZ erklärte, wurde er am Morgen von der Polizei über den Todesfall in Pegau informiert. Weil nun erst die Angehörige des Verstorbenen informiert werden sollen, machte er keine genauen Angaben zu Ort, Zeit und Alter des Verstorbenen, vermied auch Details über die Art und Weise, wie der Mann ums Leben kam.

Sicher ist aber: Der Tod war nicht natürlich. „Wir ermitteln bisher in alle Richtungen“, sagte Schulz. Denkbar wäre, dass neben einem Verbrechen auch ein Unfall oder ein Suizid verantwortlich waren. „Wir haben deshalb erst einmal eine Obduktion des Leichnams angeordnet“, erklärte Schulz. Zudem werde der Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, von Experten der Spurensicherung untersucht. „Dabei muss auch geklärt werden, ob es sich tatsächlich um den Tatort handelt.“

Von Matthias Puppe