Gewerbeverein Borna braucht Hilfe für Kinderweihnachtsfeier

Borna

Im vergangenen Jahr musste sie abgesagt werden, beziehungsweise auf andere Art und Weise stattfinden, in diesem Jahr soll sie wieder für strahlende Kinderaugen sorgen: die Weihnachtsfeier des Gewerbevereins Borna. Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren, zeichnet erneut Martina Voll für das Gelingen verantwortlich. Und sie schart seit Wochen die unermüdlichen Helfer um sich, auf die sich verlassen kann. „Einige der Helfer sind seit Jahren dabei, ohne sie wäre das Unterfangen nicht zu stemmen“, erklärt sie.

Seit 27 Jahren mittlerweile lädt der Gewerbeverein im Dezember Kinder aus zahlreichen Einrichtungen der Stadt zur Kinderweihnachtsfeier ein, spendiert Tee, Kakao und Kuchen, sorgt für ein weihnachtliches Programm und lässt sogar – obwohl vor Heiligabend – den Weihnachtsmann einfliegen.

Diesjährige Kinderweihnachtsfeier gibt es am 16. Dezember

Auch dieses Jahr sind wieder 130 Kinder eingeladen. Diesmal in das Stadtkulturhaus, und zwar am 16. Dezember. Mit dabei sind Kinder und Jugendliche aus der Lernförderschule, der Kita Zedtlitz, der Robinienhofschule, dem Kinder- und Jugendhaus Pestalozzi, der Kita Gnandorf und aus dem Freizeitzentrum. Letztere gestalten – wie schon des Öfteren in der Vergangenheit – das Bühnenprogramm.

Bisher fand die Kinderweihnachtsfeier im Goldenen Stern statt. Dieses Jahr gibt es sie im Stadtkulturhaus. Quelle: Regio TV Borna

Martina Voll wird seit „gefühlten Ewigkeiten von meinen Frauen“ unterstützt. Dazu gehört unter anderem Vera Schröter. „Sie ist vom ersten Tag an dabei und hat ohne Ausnahme jedes Jahr mit angepackt“, erzählt die Organisatorin. Auch Hannelore Schumann will Voll nicht unerwähnt lassen. Obwohl sie und ihr Mann seit einiger Zeit in Leipzig leben, ist das Datum der Weihnachtsfeier immer rot im Kalender markiert – und eben ein Tag, an dem sich die Familie nichts anderes vornimmt. Auch Maria Flach gehört für Voll schon fast zum „Inventar“. Denn die Schneiderin lässt es sich nicht nehmen, jedes Jahr in ein anderes Kostüm zu schlüpfen, um die Kinder zum Lachen zu bringen.

Gewerbeverein bittet um zahlreiche Geld- und Sachspenden

Eine weitere Frau der Runde ist Anke Teichmann. Und weil Sascha Teichmann, Geschäftsführer der Firma Teichmann Gebäudetechnik und -ausbau, seit kurzem im Beirat des Gewerbevereins vertreten ist, will die Familie womöglich ab kommenden Jahr das Zepter für die Kinderweihnachtsfeier in ihre Hände nehmen. „Ich muss zugeben, dass 27 Jahre langsam genug sind“, sagt Voll. Sie wolle die Organisation langsam, aber sicher abgeben.

Im vergangenen Jahr brachte die Frauengruppe um Martina Voll die Geschenke in die Einrichtungen. Quelle: Julia Tonne

Doch wie Voll betont, sei es allein mit den Helfern – die übrigens 2020 wegen der Pandemie in die Einrichtungen gefahren sind – nicht getan. Vielmehr bittet der Gewerbeverein wieder Unternehmen und Einzelhändler, aber auch Privatpersonen darum, fleißig zu spenden. Entweder Geld oder Sachspenden. „Das können Bücher sein, Kuscheltiere, Spiele und Autos“, wichtig sei allerdings, nur gut erhaltene Dinge abzugeben. Voll nimmt die Spenden nach einem telefonisch vereinbarten Termin (Telefon: 0162 4969366) entgegen. Eine der ersten, die schon gespendet hat, ist eine Bornaerin, die seit Jahren Schals und Mützen für die Kinder strickt. „Sie fängt schon Anfang des Jahres mit Stricken an. Wir sind unglaublich dankbar für ihr Engagement“, macht Voll deutlich.

Geldspenden übrigens können auf die Konten bei der Volksbank (DE87 8609 5604 0002 0653 98) und bei der Sparkasse (DE41 8605 5592 1100 7243 34) überwiesen werden. „Es wäre schön, wenn einiges zusammenkäme“, ruft Voll die Bornaer auf, spendabel zu sein.

Von Julia Tonne