Gewerbeverein Borna sammelt Spenden für Kinderweihnachtsfeier im Stadtkulturhaus

Vielleicht war sie nie so wichtig und von so großer Bedeutung wie dieses Jahr: die Kinderweihnachtsfeier, die der Bornaer Gewerbeverein auf die Beine stellt. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur den Alltag zahlreicher Familien durcheinander gewirbelt, sondern auch Einbußen auf den Konten vieler hinterlassen. Zum 26. Mal will nun der Gewerbeverein „Kindern, die unserer Hilfe bedürfen“ eine Weihnachtsfeier ausrichten – mit Tee, Keksen, einem kleinen Programm, in gemütlicher Runde und natürlich mit einem Weihnachtsmann, der sich nicht lumpen lässt und das eine und andere Geschenk mitbringt.

Damit der Sack vom Nikolaus aber auch voll wird, ruft der Gewerbeverein zu Spenden auf. Das können sowohl Geld- als auch Sachspenden sein. „Um bedürftigen Kindern, die durch Krankheit und Behinderung gezeichnet sind, auch in diesem Jahr wieder eine besondere Freude mit einem festlichen Weihnachtsprogramm und kleinen Geschenken bereiten zu können, bitten wir um Ihre Unterstützung“, ruft der Verein auf. Wer sich mit Geld, Leckereien und Spielzeug beteiligen möchte, kann sich telefonisch an Martina Voll wenden. Seit Jahren bereits hat sie den Hut für die Weihnachtsfeier auf und nimmt Zusagen unter der Nummer 0162/4 96 93 66 entgegen.

Kinderweihnachtsfeier steigt am 7. Dezember im Stadtkulturhaus

Geldspenden können unter Angabe des Verwendungszwecks „ Kinderweihnachtsfeier 2020“ auf das Konto bei der Sparkasse Leipzig eingezahlt werden: DE41 8605 5592 1100 7243 34. Eine Spendenquittung für dieses Jahr stellt der Gewerbeverein aus, wenn eine Überweisung bis zum 30. Oktober erfolgt ist.

Gefeiert wird übrigens am Montag, 7. Dezember, ab 15 Uhr. Diesmal allerdings nicht im „Goldenen Stern“, sondern im Stadtkulturhaus.

