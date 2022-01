Gewerbeverein Groitzsch/Pegau: Mittler zwischen Firmen und Städten aufgelöst

Pegau/Groitzsch

Nach 26 Jahren ist Schluss. Den Gewerbeverein Groitzsch/Pegau gibt es nicht mehr. Vor wenigen Tagen wurden er unter notarieller Aufsicht aufgelöst und ein entsprechender Gläubigeraufruf in der LVZ veröffentlicht. In einem Jahr ist es dann möglich, im Vereinsregister die Löschung des Vereins vornehmen zu lassen. Geschuldet ist die Auflösung der Gemeinschaft der Tatsache, dass niemand der Mitglieder den Vorsitz übernehmen wollte.

Für Dieter Hager, den bisherigen Chef, ist die Vereinsauflösung ein Rückschlag. „Denn solch ein Zusammenschluss ist ja durchaus etwas, das allen zugutekommt“, sagt er. Aber womöglich sei die Zeit mittlerweile eine andere, sei ein solches Zusammenarbeiten nicht mehr zwingend nötig in den Augen vieler.

Verein als Bindeglied zwischen Stadt und Gewerbe

Dennoch findet Hager diese Entwicklung schade. Immerhin sei der Verein über all die Jahre ein enges Bindeglied zwischen den beiden Stadtverwaltungen sowie den Gewerbetreibenden gewesen. Nun entstehe eine große Lücke, die kaum zu schließen sei. „Künftig werden wohl der Austausch und die Koordination fehlen“, macht er deutlich.

Die Gründung war 1995 erfolgt, damals noch unter dem Namen Groitzscher Gewerbeverein. Zwei Jahre später übernahm Hager den Vorsitz. Er war zu der Zeit Inhaber einer Baufirma, arbeitete täglich bis spät in die Nacht und hatte noch andere Ehrenämter inne, war unter anderem Stadtrat.

2017 erweiterte sich der Gewerbeverein um Pegauer Unternehmer und Händler, die zuvor ihre eigene Gemeinschaft aufgelöst hatten. Genauer: um 20 Mitglieder. Der Groitzscher Gewerbeverein änderte daraufhin seinen Namen, nannte sich von nun an Gewerbeverein Groitzsch/Pegau.

Vereinsvorsitz beansprucht einiges an Zeit

„Mittlerweile waren es rund 80 Mitglieder, die wir hatten“, erklärt Hager. Dennoch fand sich unter diesen seit Längerem keiner, der die Verantwortung als Vereinsvorsitzender schultern wollte. „Ich bedauere es sehr, dass es mir nicht gelungen ist, für diese Aufgabe jemanden zu begeistern.“

Andererseits hat er aber auch Verständnis. „Ein Vereinsvorsitz beansprucht einiges an Zeit. Und wenige können das überhaupt neben ihrer Geschäftstätigkeit zusätzlich leisten“, betont Hager, der offiziell Rentner ist, aber noch eine Hausverwalterfirma leitet. Im Verein habe er allerdings nicht allein mit der Verantwortung dagestanden. Vielmehr hatte er mit seinem Stellvertreter Steven Stötzner und Schatzmeister Ray Knorr zwei Männer an der Seite, die mit ihm zusammen die Aufgaben schulterten.

Die Groitzscher Gewerbeschau ist einst ein wahres Volksfest gewesen. Quelle: René Beuckert

Der Gewerbeverein hat den Mitgliedern einiges an Vorteilen gebracht. Sie konnten sich unter anderem über den gemeinsamen Internetauftritt vorstellen, wurden bei Werbung unterstützt und hatten mit dem Verein einen Mittler zwischen sich und den Stadtverwaltungen. „Wir haben immer mit den Städten erfolgreich zusammengearbeitet“, blickt Hager zurück.

Gewerbeschauen bleiben in Erinnerung

Und noch andere Dinge bleiben bei ihm und den Mitgliedern präsent: die Gewerbeschauen, die schon fast zu Volksfesten in Groitzsch wurden, die Herausgabe von einigen Auflagen der „Groitzsch-Hefte“, die Verhinderung von Betrug von windigen Werbefirmen, Würdigungen bei Firmenjubiläen, der Innovationspreis für Schulprojekte, die Unterstützung von Feuerwehren und anderen Vereinen. „Selbst die Olympia-Bewerbung von Leipzig haben wir aktiv unterstützt.“

Nicht zu vergessen seien die insgesamt 15 Vereinsausfahrten, die mit so mancher Anekdote einhergingen. „Mancher wird sich an unsere erste Ausfahrt zu der Floß-Kreuzfahrt auf den Leipziger Kanälen erinnern, wo der Flößer bei der Ankunft so betrunken war, dass er keine Einzelabrechnung mehr vornehmen konnte und wir uns dann auf eine Pauschalsumme geeinigt haben“, meint Hager schmunzelnd.

Über all die Jahre hat es eine enge Zusammenarbeit zwischen Vereinschef Dieter Hager (r.) und dem Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze gegeben. Quelle: Julia Tonne

Nun ist jedoch Schluss, weitere Anekdoten werden nicht mehr hinzukommen. Was bleibt, ist etwas Vereinsvermögen. Und das wird am Ende gespendet. An die Feuerwehr Groitzsch, an das Tierheim Oellschütz und an die Betroffenen der Flutkatastrophe an der Ahr.

Von Julia Tonne