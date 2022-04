Gewerkschaft Verdi lädt am 1. Mai nach Borna ein – aber nicht alle

Borna

Wiederbeginn nach zwei Jahren Pause: In diesem Jahr lädt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wieder zum Familienfest am 1. Mai auf den Bornaer Marktpatz  ein. Sie knüpft damit an eine Tradition an, die in ihrer jährlichen Abfolge 2020 wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste. Den Neuanfang hat Sebastian Viecenz, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Leipzig-Nordsachsen, jetzt gegenüber der LVZ bestätigt.

Diskssionsrunde geplant

Während der Veranstaltung, bei der Landrat Henry Graichen (CDU) wie in früheren Jahren auf der Rednerliste stehen soll, wird es auch eine Diskussionsrunde geben. Zudem haben Parteien und Wählervereinigungen die Möglichkeit, sich an Ständen zu präsentieren. „Demokratische Parteien“, wie Verdi-Bezirkschef Viecenz einschränkend betont. Damit seien Linke, Grüne, SPD und CDU sowie auch die „Bürger für Borna“ (BfB) gemeint. Die AfD ausdrücklich nicht.

AfD ausgeschlossen

Darum hatte es in der Vergangenheit mehrfach Debatten gegeben. So hatte die Gewerkschaft die AfD schon vor Jahren explizit von ihrer Veranstaltung ausgeschlossen. Nicht zuletzt unter Verweis auf einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der Gewerkschaft, demzufolge die AfD nicht an Veranstaltungen teilnehmen darf, die von Verdi finanziert werden. Später hatte die Partei den Bornaer Markt frühzeitig für eine eigene Veranstaltung reserviert. In der Folge fanden gewissermaßen zwei Veranstaltungen auf dem Platz vor dem Rathaus statt.

Lange Nach-Wende-Tradition

Die Gewerkschaftsveranstaltung in Borna hat eine lange Nach-Wende-Tradition. In den 1990er-Jahren hatte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) immer zu Maibeginn eingeladen, verbunden mit einem Fest, bei dem auch fernsehbekannte Show-Größen wie der Sänger Jürgen Drews nicht fehlten. Später zog sich die IG BCE allerdings aus Borna zurück. Im Jahr 2007 übernahm Verdi die Tradition.

