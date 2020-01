Gipfelbuch verrät: Besucher haben Sex auf der Hochhalde Trages

Kitzscher

Ist es wieder geschehen? Hatten Besucher Sex auf dem Aussichtsturm der Hochhalde Trages? Glaubt man den Eintragungen ins Gipfelbuch, das am Fuß des Turmes in einer Kassette liegt, könnte es sein, dass ein paar die Freuden der Höhe auch auf diese Weise genossen haben.

Lily und Basti waren Mitte August gleich zweimal hintereinander auf dem Turm und hatten laut ihres „261 Meter über dem Meeresspiegel ein unbeschreibliches Erlebnis“. Gut einen Monat später, im immer noch sonnigen September, benutzte ein Schreiber derbere Worte, und es bleibt auch hier offen, was tatsächlich passierte.

Heimatvereinsvorsitzender tauscht das Gipfelbuch aus

Die meisten Besucher des 228 Meter hoch gelegenen Haldengipfels und des 33 Meter hohen Aussichtsturmes dürfte ohnehin anderes antreiben. Davon zeugen rund 350 Einträge in dem 2019er-Gipfelbuch. Es war das fünfte, das der Heimatverein Kitzscher hier oben ausgelegt hat. Vereinsvorsitzender Franz Waberzeck tauscht es meist gleich in der Silvesternacht aus, nachdem er mit Familie und Freunden und vielen anderen Besuchern (diesmal waren rund 30 Leute auf der Aussichtsplattform) auf das neue Jahr angestoßen hat.

Die besondere Aussicht bis zum Erzgebirge mit dem Fichtelberg, die schöne Natur, die sich auf dem Ascheberg ausbreitet, die Ruhe, die Wander- und Radfahrwege sind es, die Besucher zu jeder Jahreszeit anlocken. Die meisten kommen aus den umliegenden Orten, viele aber auch aus ganz Deutschland und aus der ganzen Welt.

Besucher aus Tansania , Indien und Papua-Neuguinea

Die am weitesten gereisten Haldenbesucher brachte im Mai Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Westsachsen mit. Seine Begleiter kamen Mitte Mai aus Tansania, Indien und Papua Neuguinea. Alle gemeinsam fanden Berg und Turm „sehr eindrucksvoll“, ist zu lesen.

Rund 360 Einträge stehen im 2019er Gipfelbuch der Halde Trages. Quelle: André Neumann

Die Liste der Herkunftsorte, Länder und Landschaften, die sich unter den Einträgen der Ausflügler im Buch finden, ist freilich viel länger: Binz an der Ostsee kommt vor, oft Leipzig, Kriebstein, Kamenz, Markkleeberg, Chemnitz, Kölln und Bremen tauchen auf, ebenso Orte aus Süddeutschland, auch aus Vorarlberg kamen Besucher. Also aus einem Land, in dem es richtige Berge gibt.

Das gilt erst recht für die Schweiz. Zwei Besucher von dort haben zu Ostern ihre Eindrücke vom flachen Land mit dem künstlichen Hügel sogar in Reimform hinterlassen: „Urs und Yvette aus der Schweiz finden, die Landschaft hat großen Reiz. Statt nur Berge auf jeder Seite, finden wir hier ein große Weite.“

Turm und Halde locken zu jeder Jahreszeit

Der Aussichtsturm und die Halde locken zu jeder Jahreszeit Besucher an. Mit Sicherheit viel mehr, als das Gipfelbuch ahnen lässt. Einige Schreiber sind besonders ehrlich, so wie R., U., H. und J., die am 12. Januar eigentlich den Rochlitzer Berg besteigen wollten. Immerhin: Der ist von hier aus zu sehen.

Zur Galerie Der Heimatverein Kitzscher deponiert seit fünf Jahren ein Gipfelbuch am Fuße des Aussichtsturmes auf der Halde Trages.

Andere geben zu, dass sie den Aufstieg auf den Turm mit seinem zugigen Stahlgerüst nicht gewagt haben, so wie Gabi und Lothar am 10. September: „Wir hatten Schiss.“ Andere wiederum, Steffen und Kerstin am 10. August, genossen die luftige Höhe, stießen im Sonnenuntergang mit Wein „auf die schöne Welt“ an und wünschten sich eine Bank auf der Plattform.

Kritik an Zustand von Bänken und Tisch

Mehrere Besucher danken in ihren Einträgen der Familie Müller aus Leipzig, der die Halde gehört, sowie dem Heimatverein Kitzscher, der sich so weit es geht um die Wege in Richtung Thierbach kümmert. Kritik gibt es auch, zum Beispiel am Zustand der Bänke und des Tisches auf dem Rastplatz am Fuße des Turmes, die zugegeben eher marode sind.

Franz Waberzeck mit dem Gipfelbuch von der Hochhalde Trages, die im Hintergrund zu sehen ist. Quelle: André Neumann

Während die meisten den Gipfel zu Fuß oder mit dem Rad erklimmen, nehmen einige – mutmaßlich junge Leute – das Moped. Ganz anders Stev, für den war die Halde Trainingsrevier für den Berglauf zum Sachsen Trail am Rabenberg im Erzgebirge. Mehrmals ist davon zu lesen, dass hier oben Geburtstage verbracht wurden.

Die letzten Besucher des Jahres kamen an allen Weihnachtstagen und schließlich am 31. Dezember. Am letzten Tag des Jahres hinterließ jemand den Eintrag: „Ganz tolle Entdeckung, wer das liest, muss dorthin. Das Gipfelbuch von 2019 wird jetzt im Archiv des Heimatvereins aufbewahrt, am Gipfelkreuz auf der Halde wartet ein neues auf Einträge.

Von André Neumann