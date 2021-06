Gitarrenduo spielt in der Frauenkirche Groitzsch

Groitzsch

Fernweh und Heimweh sind die großen Themen einer musikalischen Andacht am 12. Juni in der Frauenkirche Groitzsch. Zu Gast ist das Gitarrenduo Antje Zoller und Elke Jahn, das ab 17 Uhr „Klänge fern der Heimat“ präsentieren wird. Die Musik dieser Andacht ist vor allem jüdischen Komponisten gewidmet, die gezwungen waren, ihr Leben und Schaffen ins Exil zu verlagern.

So erklingt zum Teil kaum gespielte Originalmusik für zwei Gitarren, unter anderem von Béla Bartók, Paul Hindemith, Alexandre Tansman und Mario Castelnuovo-Tedesco. Das Kirchspiel Groitzsch um Pfarrerin Friederike Kaltofen lädt die Zuhörer auf eine spannende Reise durch die vielfarbigen Klangwelten des 20. Jahrhunderts ein.

Neue Facetten für Altbekanntes

Die Gitarristinnen Elke Jahn aus Dresden und Antje Zoller aus Leipzig lernten sich während ihrer gemeinsamen Studienzeit an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar kennen. Nach teils langjährigen, musikalisch inspirierenden Auslandsaufenthalten in der Schweiz (Zoller) und in Spanien (Jahn) leben beide wieder in Sachsen und spielen seit 2009 zusammen Musik für zwei Gitarren.

Sehr gern arrangieren sie, voller Neugier auf neue Facetten von Altbekanntem, Werke großer Komponisten eigenhändig für ihre filigrane Besetzung, die so reich an Farben und klanglichen Möglichkeiten ist. Das Duo musiziert sowohl auf modernen Gitarren als auch auf zwei originalen französischen Instrumenten aus der Zeit der Romantik.

Der Eintritt zur musikalischen Andacht ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Von kh