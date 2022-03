Glasfaser: So könnte das schnelle Internet nach Neukieritzsch kommen

Neukieritzsch

Jetzt können auch Haushalte in Neukieritzsch und den Ortsteilen hochleistungsfähige Internetanschlüsse über Glasfaserkabel bekommen. Das Telekommunikationsunternehmen Envia-Tel kündigt an, im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten beginnen zu wollen.

Bis zu 4000 Haushalte könnten angeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Denen stünden dann Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.

Bedingung für den Ausbau

Allerdings gibt es eine Voraussetzung für die Erschließung. Mindestens 45 Prozent der Haushalte müssen sich beteiligen und vorab einen Anschluss buchen. Mit dieser sogenannten Vorvermarktung hat Envia-Tel soeben in Neukieritzsch begonnen. In einer Service-Filiale in der Leipziger Straße 5 können sich Interessenten montags bis freitags von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends nach Vereinbarung informieren.

Infomobil und Veranstaltung

Für Beratungen stehen außerdem die Telefonnummer 0341/1 20 82 37 und die E-Mail-Adresse neukieritzsch@enviatel.net zur Verfügung. Ab April will die Firma außerdem ein Infomobil nach Neukieritzsch und in die Ortsteile schicken. Die Vorvermarktung soll bis zum 30. Juni laufen. In dieser Zeit erhalten Haushalte, die einen Vorvertrag abschließen, einen späteren Glasfaserhausanschluss kostenfrei, so das Unternehmen.

Am 23. März ist eine Informationsveranstaltung geplant. Mitarbeiter von Envia-Tel und der Bürgermeister von Neukieritzsch werden rund um das Ausbauvorhaben sowie zu den Produkten und Tarifen informieren und Fragen beantworten. Der Ort ist noch offen; auch eine Online-Alternative ist möglich.

Vergleichsweise hohe Hürde

Die vergleichsweise hohe Hürde von 45 Prozent Vorvermarktung geht auf die Gemeinde Neukieritzsch zurück. Envia-Tel hatte bei seiner ersten Vorstellung in der Gemeinde noch von 35 Prozent gesprochen.

