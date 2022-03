Neukieritzsch

Das Unternehmen Envia-Tel will voraussichtlich im kommenden Jahr in Neukieritzsch und den Ortsteilen ein Glasfasernetz für schnelles Internet aufbauen. Schon jetzt für den 23. März kündigte es eine erste Informationsveranstaltung an. Diese kann allerdings, teilt die Firma nun mit, pandemie-bedingt nicht vor Ort mit Besuchern stattfinden.

Interessenten an einem Glasfaseranschluss können stattdessen an dem Tag zwischen 18 und 20 Uhr an einer Online-Veranstaltung teilnehmen. Die Zugangsdaten dafür erhalten Neukieritzscher, wenn sie sich unter www.enviatel.de/highspeed/veranstaltungen unverbindlich anmelden.

Anschluss für bis zu 4000 Haushalte möglich

In diesem Webinar informieren Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens sowie der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch, Thomas Hellriegel (CDU), über das Ausbauvorhaben sowie zu den Produkten und Tarifen. Außerdem werden Fragen beantwortet.

Envia-Tel hat angekündigt, im Frühjahr 2023 mit dem Netzausbau in Neukieritzsch beginnen zu wollen. Bis zu 4000 Haushalte könnten angeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Denen stünden dann Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.

Vor dem Baubeginn muss jedoch eine Hürde genommen werden. In einer Phase der Vorvermarktung müssten 45 Prozent der in Frage kommenden Haushalte einen Vorvertrag abschließen.

