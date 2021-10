Glasfaser und Gewerbegebiet: Womit sich der Stadtrat von Regis-Breitingen beschäftigt

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Der Bürgersaal in Ramsdorf entwickelt sich scheinbar zum neuen Standardquartier für die Sitzungen des Stadtrates von Regis-Breitingen. Zum wiederholten Male treffen sich die gewählten Vertreter der Pleißestadt am 28. Oktober zur Sitzung in dem Gebäude in der Hauptstraße 85 in dem Regis-Breitingener Ortsteil.

Ein Thema der Beratungen ist erneut der Glasfaserausbau durch das Unternehmen UGG (Unsere grüne Glasfaser) in Regis-Breitingen. Es geht um so genannte Dienstbarkeiten für Standorte der Technik-Zentralen (PoP) für die Netze. Je einer der Verteil-Kästen werden in Regis-Breitingen und in Ramsdorf aufgestellt.

Umplanung für Gewerbegebiet soll jetzt anlaufen

Weiterer Beratungsgegenstand ist das Gewerbegebiet Regis-Nordost. Für das reichlich zehn Hektar große Areal zwischen Deutzener und Bornaer Straße gibt es seit 1992 einen Bebauungsplan. Allerdings gab es kaum Gewerbeansiedelungen, blieben die meisten Flächen Ladenhüter. Deswegen wird in der Stadt seit einiger Zeit darüber gesprochen, das Gebiet planungstechnisch so zu verändern, dass dort auch Wohnungen gebaut werden können.

Der Stadtrat von Regis-Breitingen tagt am 28. Oktober erneut im Bürgersaal im Ortsteil Ramsdorf. Quelle: André Neumann

Das soll der Stadtrat nun in die Wege leiten. Vorgesehen ist am 28. Oktober die Auftragsvergabe für die Umplanung in ein so genanntes Mischgebiet. Das Gebiet soll dabei sogar noch erweitert werden und künftig auch den Standort des Discounters (Norma) mit einbeziehen.

Vereinbarung mit Neukieritzsch soll gekippt werden

Schließlich steht noch ein Beschluss auf der Tagesordnung, mit dem sich Regis-Breitingen erneut ein Stück von der Zusammenarbeit mit der Nachbarkommune Neukieritzsch entfernen würde. Es geht um kommunale straßenverkehrsrechtliche Aufgaben. Die erledigt seit 2018 Neukieritzsch für Regis-Breitingen. Jetzt soll die Vereinbarung gekündigt werden.

Erst kürzlich war eine Hilfeleistungsvereinbarung der Feuerwehren aufgekündigt worden. Die kündigte Neukieritzsch nach einer entsprechenden Ankündigung seitens der Stadt Regis-Breitingen zuerst.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Donnerstag 18 Uhr in Ramsdorf. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann