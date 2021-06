Glasfaserausbau: Envia-Tel verlängert Vermarktungsphase in Böhlen

Böhlen

Etwas zurückhaltend sind die Böhlener beim schnellen Internet. Envia-Tel verlängert deshalb die Vorvermarktungsphase zum geplanten Glasfaserausbau für private Haushalte um einen Monat bis zum 31. Juli. Wie das Unternehmen mitteilt, haben bislang 24 Prozent der Böhlener einen Vorvertrag abgeschlossen.

Damit Envia-Tel den eigenfinanzierten Ausbaus startet, muss die Quote aber höher liegen. „Wir sind zuversichtlich, dass die Böhlener die 35-Prozent-Marke noch erreichen können“, sagt Geschäftsführer Stephan Drescher. „Mit der Entscheidung für einen Anschluss ermöglichen sie nicht nur den Glasfaserausbau in der gesamten Stadt. Sie sichern sich außerdem einen kostenfreien Anschluss und können mit Highspeed-Internet bis 1000 Megabit pro Sekunde durch das Internet surfen.“

Auf mehr Interesse ist das Angebot in Pegau und Elstertrebnitz gestoßen. Auch dort war seit 1. März um Verträge geworben worden. Die entscheidende Quote ist bereits in der ersten Mai-Hälfte geschafft worden.

Glasfaser für langfristige Entwicklung der Stadt wichtig

„Ich freue mich über die Verlängerung der Vorvermarktungsphase und die damit verbundene Chance auf Glasfaser-Internet“, sagt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). „Für die langfristige Entwicklung unserer Stadt ist das mindestens genauso wichtig wie eine gute Anbindung ans Verkehrsnetz.“

Allen Haushalten in Böhlen, die bis 31. Juli Vorverträge mit Envia-Tel abschließen, wird der Hausanschluss kostenfrei verlegt. Details zu den Angeboten, die Verfügbarkeit sowie die Möglichkeit zur Buchung besteht unter www.enviatel.de/highspeed. Eine persönliche Beratung ist in der Service-Filiale, Am Ring 1, jeweils montags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 17 Uhr möglich. Um eine vorherige Terminabstimmung unter der Nummer 0341/1 20 82 52 sowie per E-Mail an boehlen@enviatel.net wird gebeten.

Infomobil ist bis Ende Juli unterwegs

Darüber hinaus gibt es am Infomobil bis zum 31. Juli Beratung zu Glasfaserausbau und den Angeboten. Es steht jeweils montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags und freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr auf dem Rathausparkplatz, mittwochs von 9 bis 18 Uhr auf dem Markt sowie donnerstags von 9 bis 18 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Ein Termin muss nicht abgestimmt werden.

Böhlen hatte sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, beim Thema Glasfaserausbau mit der Envia-Tel zu kooperieren, nachdem eine geplante Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser nicht zustande gekommen war.

Von LVZ/jto