Borna

Die Mutter von Annerose Kuchenbecker wusste es schon früh. „Den lässt du nicht allein nach Hause laufen“, sagte sie. Gemeint war Gerhard Kuchenbecker, ein Kollege, mit dem die junge Frau damals zusammen bei einem Polterabend in Hain war. In dem Dorf, das Ende der 1960er-Jahre dem Bergbau weichen musste und heute Namensgeber für den großen Bergbausee bei Kahnsdorf ist, wohnte Annerose. Und sie ließ Gerhard nicht laufen. Nicht nur an diesem Abend, sondern seit mittlerweile 70 Jahren. Am Mittwoch feiern beide ihre Gnadenhochzeit.

Kennenlernen im Werk Espenhain

Kennengelernt hatten sich beide im Braunkohlenwerk Espenhain. Dort arbeitete Annerose in einer Frauenbrigade, die freilich schuften musste wie die Männer auch. „Wir haben Schwellen gelegt.“ Und die Bahngleise in Ordnung gehalten, genauso wie die Brigade ihres heutigen Mannes. „Es war eine schwere Arbeit“, erinnert sich die 90-Jährige.

Am 9. Februar 1952 fand die Hochzeit statt, und gefeiert wurde in Hain. Kurze Zeit später landete das junge Paar in Borna, zunächst wohnte es in der Wassergasse und seit 1959 in der Semmelweisstraße. In einer Wohnung der AWG, der heutigen Bornaer Wohnungsgenossenschaft.

Mit dem Laster nach Lobstädt

AWG – das hieß Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Und es bedeutete, dass Gerhard Kuchenbecker 500 Aufbaustunden für die Mitgliedschaft leisten musste, offiziell freiwillige Arbeitseinsätze, „sodass ich unser Haus gebaut habe“. Jeden Sonnabend ging es mit einem Laster nach Lobstädt, um Ziegel zu beschaffen.

Höchstens mal einen Wortwechsel

Seither sind Jahrzehnte vergangen, die Welt drehte und veränderte sich. Was konstant blieb, waren Annerose und Gerhard Kuchenbecker als unzertrennliche Einheit. Was auch deshalb funktionierte, „weil es bei uns keinen Streit gibt“. Höchstens einmal einen Wortwechsel. Und im Zweifel lässt Annerose ihren Mann stehen und verschwindet. Wenn sie dann wieder aufkreuzt, hat sich alles erledigt.

Garten in der Sparte „Glück auf“

Jeden Tag klingelt der Wecker zehn vor acht. Dann steht Annerose auf und kocht Kaffee. Beide lieben ihren Kleingarten, der sich unweit ihrer Wohnung in der Gartenanlage „Glück auf“ befindet. Annerose gräbt nach wie vor um. „Wir hatten damals in Hain einen Acker, da musste ich das auch machen.“ Gerhard schwärmt vom Obst aus dem eigenen Anbau, das allemal für ausreichend Marmelade taugt, sodass Kuchenbeckers so etwas nicht in der Kaufhalle holen müssen.

Neffe Christian kümmert sich

Zur Feier der Gnadenhochzeit gibt es am Mittwoch Kaffee und Kuchen mit einigen Hausbewohnern sowie Christian und Ute Rohr. Christan ist der Neffe, und mit seiner Frau kümmert er sich um die zwei 90-Jährigen, deren Sohn Klaus kurz nach der Geburt starb.

Der Zustand der Jubilare ist mit der Vokabel „rüstig“ nur bedingt beschrieben. Das haben sie gemeinsam mit Queen Elisabeth und ihrem Gemahl Prinz Philip (der vor zehn Monaten gestorben ist), als diese ihre Gnadenhochzeit vor fünf Jahren feiern konnten. Vor allem Ehefrau Annerose sprüht nachgerade vor Energie.

Größere Feier am Sonnabend

Für den Sonnabend ist dann eine etwas größere Feier geplant. Dann gibt es Mittagessen und Kaffee im Café Stiehl.

Von Nikos Natsidis