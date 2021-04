Gnandstein: Corona-Frust statt Osterlust im Märchenland

Kohren-Sahlis/Gnandstein

Es ist ein Ruf der Verzweiflung, der am Ende der Ostertage 2021 aus dem Märchenland hallt. Aus jenem am Fuße der Burg Gnandstein im Kohrener Land, wo seit fast anderthalb Jahrzehnten liebevoll gestaltete Miniaturen zur Entdeckungsreise ins Land der Märchen und zu Orten der Umgebung einladen.

In diesem Jahr hätte Betreiberin Petra Sporbert in die 15. Saison starten können. In guten Zeiten begrüßte sie zwischen Ostern und Oktober um die 10 000 Besucher im rund 1500 Quadratmeter großen Park. Viele Kinder mit ihren Eltern und auch etliche Schulklassen darunter. Doch wegen der Corona-Pandemie durfte der Märchengarten wie viele andere öffentliche Freizeiteinrichtungen schon im vorigen Jahr zu Ostern nicht öffnen.

Nach einer verkorksten Saison sah es nun im März, kurz vor dem nächsten Osterfest, noch so aus, als könnte das Märchenland sein eisernes Tor zum gewohnten Datum für die Saison aufmachen. Eilig bereiteten Petra Sporbert und ihre Helfer alles vor und putzten die Mini-Landschaft heraus. Dann kam die Rolle rückwärts, auf Lockerungen folgten erneute Schließungen. „Das Elend nimmt seinen Lauf“, stöhnt die 52-Jährige. Und statt Osterlust gab’s am Eingang zum Märchenland am Fuße der Burg nur Corona-Frust.

Heftige Wortwechsel am Telefon

Den erfuhr Petra Sporbert ganz persönlich. Denn am sonnigen Ostersonntag war das Kohrener Land voller Menschen, der Parkplatz in Gnandstein dicht gefüllt. „So voll, als ob es kein Corona gebe“, hat die Betreiberin beobachtet. Besucher standen vor dem verschlossenen Tor zum Märchengarten, und in ihrem Haus gleich neben dem Park klingelte laufend das Telefon. Ausflügler begehrten Einlass. Die ersten hatten sich schon am Gründonnerstag erkundigt, ob sie vorbeischauen können.

Doch statt beschaulichen Wandelns im Märchenreich gab es dann nur heftige Wortwechsel am Telefon: „Nun war ist es unsere leidliche Pflicht, bereits überreizten Eltern die Entscheidung unserer Politiker zu erklären“, erzählt sie. Unter Androhung erheblicher Strafen, sei es nicht erlaubt, Kindern und Eltern das Besichtigen von Märchenhäusern unter freiem Himmel und an frischer Luft unter Einhaltung aller Abstände und mit Tragen von Masken zu ermöglichen. „Wie grausam, wie traurig. Was ist aus uns geworden? Was ist da noch menschlich?“, fügt sie verzweifelt hinzu.

Und berichtet, das „jedes, aber wirklich jedes Telefonat“, in eine offene, und für sie absolut verständliche Diskussion mit verzweifelten Familien eskaliert sei. Bewusst habe sie die Leute ihren Frust auf aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidungen loswerden lassen. „So kann es nicht weitergehen“, ist Petra Sporbert überzeugt.

Der Märchen- und Miniaturenpark befindet sich direkt am Fuß der Burg Gnandstein. Quelle: Gislinde Redepenning

Teil der Ausstattung wieder abgebaut

Einen Teil der Ausstattung hat sie zum Schutz vor Witterungseinflüssen erst einmal wieder abgebaut und eingelagert. Trotz allem möchte sie den Märchengarten weiter betreiben. So wie seit zwei Jahren nur noch an Wochenenden, denn seit damals geht sie unter der Woche wieder einem festen Job nach. Damals hatte sie tatsächlich schon überlegt, den Park ganz aufzugeben.

Normalerweise würden sich seitdem in der Saison aber immer noch um die 6000 Besucher an Märchen und Miniaturen erfreuen. Die Einnahmen, sagt sie, müssen wenigstens die Betriebskosten decken. Für die nächsten Wochen in der Pandemie hat Petra Sporbert einen Vorschlag.

Man könnte doch, empfiehlt sie, wenigstens für die Wochenenden ein Testzentrum unter der Burg einrichten. Ein leer stehendes Gebäude gebe es dort. Dann müssten die vielen Tagesausflügler, die das Kohrener Land trotz der Corona-Situation besuchen, nicht nur „in den Wäldern verschwinden“, sondern sie könnten ihren Märchengarten aber auch die Sommerrodelbahn, den Irrgarten der Sinne und die Minigolf-Anlage besuchen.

Von André Neumann