Goldener Stern und blauer Hecht – Borna hält trotz Corona an Projekten fest

Borna

Noch steht der Plan, auf dem Gelände des vormaligen Blauen Hechts in Borna ein Gebäude für die Stadtverwaltung zu errichten. Allerdings ist das nicht in Stein gemeißelt. Wenn die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auch im Bornaer Stadtsäckel zu spüren sind, könnte das Projekt auch verschoben werden. Das macht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke klar. An anderen Projekte will die Stadt aber bis auf weiteres festhalten.

Das Geld für den Goldenen Stern ist da

Dazu gehört die Sanierung des Goldenen Stern, „für die alle Gelder bereits da sind“. Auch der Bau einer neuen Turnhalle an der Grundschule West ist bereits mehr als nur eine vage Idee. „Dafür haben wir einen Planungsbeschluss", so Luedtke, und später werde auch klar sein, ob und wie das Vorhaben umgesetzte werden kann. Denn die neue Turnhalle ist gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass auch die Grundschule Neukirchen saniert werden kann. Allesamt ambitionierte Vorhaben, deren Umsetzung ohne Covid-19 nicht mal ansatzweise hätte hinterfragt werden müssen.

Folgen für Borna erst in zwei Jahren zu spüren

Die Rathauschefin geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen von Corona für den Bornaer Haushalt ohnehin erst im nächsten und ihm übernächsten Jahr zu spüren sein werden. Derzeit gebe es nur vereinzelte Aussetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen. Borna profitiere dabei auch davon, „das wir einen sehr breit gestreuten Mittelstand haben“. Bereits jetzt aber deute sich eine Verschlechterung der Situation für das örtliche Handwerk an. Luedtke: „Die Betriebe haben jetzt immer mehr Schwierigkeiten mit den Materiallieferungen aus dem Ausland.“ Corona-bedingt brechen jetzt eingespielte Lieferketten auseinander.

Geringe Pro-Kopf-Verschuldung

Aber selbst wenn die Oberbürgermeisterin hofft, dass Borna – Stand jetzt – die wirtschaftlichen Folgen von Corona einigermaßen glimpflich überstehen könnte, kündigt sich doch ein Einschnitt an. Vor einigen Wochen hatte Luedtke zu Protokoll gegeben, dass Borna mit bis zu einem Viertel weniger an Steuereinnahmen rechnen müsse. Die Stadt sei aber mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 74 Euro zu Ende des letzten Jahres recht gut aufgestellt. Das sind immerhin fast 100 Euro weniger als zwei Jahre zuvor (173 Euro). Mit einer derartigen Kassenlage könne die Stadt im Zweifel auch ein Darlehen aufnehmen, so die Oberbürgermeisterin. Aber das sei keineswegs das Ziel.

Von Nikos Natsidis