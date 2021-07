Grabengasse in Borna wird zeitweise gesperrt

Borna

Aufgrund eines Kraneinsatzes muss die Grabengasse in Borna auf Höhe der Hausnummer 2 am 19. Juli voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Durchfahrt von der Grabengasse in Richtung Reichssteinweg an dem Montag vom Morgen bis zum späten Nachmittag nicht möglich. Planmäßig sollen die Arbeiten noch an diesem Tag abgeschlossen werden, sodass die Fahrbahn bereits am Abend wieder durchgängig genutzt werden kann.

Die Grabengasse in Borna wird wegen eines Kraneinsatzes gesperrt. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Großvermieter hat Gebäude saniert

Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) hatte das 1888 errichtete und unter Denkmalschutz stehende Gebäude vor drei Jahren aufwendig saniert. Mehrere Wohnungen und Gewerbeeinheiten entstanden dabei. Größte Herausforderung bei dem Projekt war der Dachstuhl gewesen. Dieser musste aufgrund seines völlig desolaten Zustands abgebrochen und neu aufgebaut werden. Nun soll Arbeiten an der Fassade ausgeführt werden, hat die BWS auf Anfrage mitgeteilt.

Von Julia Tonne