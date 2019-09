Rötha

In der Grundschule Rötha werden in dieser Woche Briefe an die Kinder und Eltern verteilt. Absender ist das Jugendforum Rötha. Das ist ein Zusammenschluss von jungen Leuten aus Rötha und den Ortsteilen, die an der Gestaltung ihrer Stadt und Orte mitwirken wollen.

Nach einem gemeinsam mit dem Jugendparlam...