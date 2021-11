Gregor Gysi erzählt in Borna Anekdoten aus seinen sechs Leben

Borna

„Ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit Ich beginnen soll“, heißt augenzwinkernd der erste Satz der Autobiografie des Linken-Politikers Gregor Gysi. Als er diese Worte nach knapp zwei Stunden Ein-Mann-Show am Sonnabend im gut besuchten Stadtkulturhaus in Borna vorlas, lächelten viele im Publikum wohlwollend. Das überschäumende Ego des Berliners, der zu den bekanntesten Vertretern der Linken zählt, kam gut an.

Autobiografie heißt „Ein Leben ist zu wenig“

„Der Mann spricht mir mit seinen Themen aus der Seele“, sagte Besucher Martin Müller. „Er vertritt die sozial Schwachen, und das finde ich gut.“ Auch die Rhetorik dieses Politikers sei bemerkenswert. Der Bornaer hatte sich die Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ von Gysi signieren lassen. Das Buch kaufte er schon vor geraumer Zeit, es ist bereits seit 2017 auf dem Markt. Jetzt ist Gysi damit noch einmal auf Veranstaltungstour.

Nach der Wende geschmäht

Dabei las er nicht ganze Kapitel vor, sondern erzählte im Gespräch mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt zahlreiche Anekdoten aus seinen „sechs Leben“: Dazu zählen neben Kindheit und Jugend auch Studentenzeit, Anwalt in der DDR und die Wendezeit, „wo jeden Tag etwas passierte, was du am Vortag für unmöglich gehalten hättest“.

Sein fünftes Leben ist für ihn die Zeit in den 1990er Jahren, in der ihn die Mehrheit konsequent abgelehnt habe, er wurde als Politiker geschmäht, meinte er. Leben Nummer sechs sei die erfreulichere Etappe heute, als er sich von der Mehrheit akzeptiert fühlt.

Gregor Gysi als Kind. Quelle: LVZ-Archiv/Aufbau Verlag

Gern betonte er, wie ihn stets Konflikt und Widerspruch reizen. Zum Beispiel als er als „Vollidiot“ 1989 den Parteivorsitz der PDS übernahm. Oder heute noch, wenn er als Moderator agiert und mit dem Chef des Springer-Verlages, der politisch ganz anders orientiert sei als er, leidenschaftlich diskutiert.

Kein Überflieger in der Schule

Als Sohn eines Verleger-Ehepaares wuchs Gysi, 1948 geboren, für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich auf. Er war umgeben von Tausenden Büchern, seine Eltern hatten Gäste aus den USA, aus Großbritannien, Belgien, Holland und Frankreich, „das hat mich geprägt“. Später wurde sein Vater DDR-Kulturminister, der Sohn durfte nach eigenen Angaben ab 1988 ins Ausland reisen.

Gregor Gysi ist einer der bekanntesten Vertreter der Linken. Quelle: Oliver Berg

In der Schule war er zwischenzeitlich kein Überflieger, Mitte der zehnten Klasse sogar versetzungsgefährdet. Er bekam die Kurve, absolvierte sein Abitur. Danach hatte er erst mal keinen Plan. Das zufällige Gespräch mit der Mutter einer Mitschülerin weckte in ihm die Idee, Jura zu studieren. Sie soll zu ihm gesagt haben, Jura sei was für Blöde. Das gefiel ihm, wie er in Borna seinem lachenden Publikum erzählte, „denn ich hatte damals noch nicht vor, sehr viel zu arbeiten“.

Soziale Frage treibt ihn an

Er finde es interessant, wie stark sich seine Biografie von der des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder unterscheidet, der in Armut als eins von vier Kindern bei einer allein erziehenden Mutter aufwuchs, die als Reinigungskraft arbeitete. Schröder musste sich heraus kämpfen und vertrete die Ansicht, dass es jeder schaffen kann, sagte Gysi. „Ich bin höchst unsicher, ob ich es als Armer geschafft hätte.“ Der Anwalt spekulierte, was er vielleicht geworden wäre: „Verbrecher?“

Fakt sei, dass sein Fokus auf die soziale Frage viel damit zu tun habe, dass er eben nicht der Meinung sei, dass jeder sich einfach so von unten nach oben empor arbeiten kann.

Von Claudia Carell