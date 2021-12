Greift Neukieritzsch nach der Oberschule Regis-Breitingen?

Neukieritzsch

Kurz vor Weihnachten liegt noch ein großer Berg Arbeit auf dem Tisch der Neukieritzscher Gemeinderäte. Das

Gremium kommt am 21. Dezember zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Diese findet im Festsaal der Gemeindeverwaltung am Schulplatz 3 statt. Der Beginn ist diesmal schon 17 Uhr, eine Stunde früher als üblich.

Übernimmt Neukieritzsch die Oberschule?

Der womöglich nachhaltigste und folgenreichste Beschlussantrag der Verwaltung betrifft eine Einrichtung, die sich gar nicht in Neukieritzsch befindet. Es geht um die Oberschule in Regis-Breitingen. Die ist bekanntlich reif für eine Sanierung oder einen Neubau. Allerdings ist die Stadt Regis-Breitingen in absehbarer Zeit dazu finanziell nicht in der Lage.

Wie geht es weiter mit der Oberschule Regis-Breitingen? Quelle: André Neumann

In dieser Situation beantragt die Neukieritzscher Gemeindeverwaltung, dass der Rat einen Grundsatzbeschluss fasst. Es geht um die Übernahme der Trägerschaft für die Oberschule Regis-Breitingen. Dahinter könnte die Absicht stecken, im Gemeindegebiet von Neukieritzsch eine neue Oberschule zu bauen. Zuallererst käme dafür das Grundstück der geschlossenen Grundschule in Deutzen in Frage.

Windpark-Gegner stellt Antrag an Gemeinderat

Ein weiteres Thema, das seit Monaten in Neukieritzsch Schlagzeilen macht, ist der vom Bergbauunternehmen Mibrag geplante Windpark Breunsdorf, von dem etliche Neukieritzscher schädliche Auswirkungen befürchten. Die Mibrag will den Bau der großflächigen Anlage mit leichten Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen noch in diesem Jahr ins Genehmigungsverfahren bringen.

Konkret geht es um ein BImSchG-Verfahren, nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das wird öffentlich geführt für Behörden und Verbände sowie für betroffene Bürger. Gemeinderat Horst Tilke (CDU), der seit Längerem einer der schärfsten Kritiker des Windparkes Breunsdorf ist, will erreichen, dass die Gemeinde Neukieritzsch sich an diesem Verfahren beteiligt. Dazu hat er einen Antrag an den Kommunalparlament formuliert.

Der künftige Windpark Breunsdorf in einer Visualisierung, die die Mibrag angefertigt hat. Quelle: Mibrag

Feuerwehrehrungen und Arbeit mit Kommunen

Einen großen Teil der Sitzung werden Ehrungen für langjährige Mitglieder der Neukieritzscher Feuerwehr einnehmen. Wegen abgesagter anderer Veranstaltungen wählt die Gemeinde die Ratssitzung als würdigen Rahmen für diese Auszeichnungen. Unter den zu Ehrenden sind betagte Brandschützer, die bis zu 70 Jahre der freiwilligen Feuerwehr angehören.

Weitere Tagesordnungspunkte behandeln die Zusammenarbeit der Gemeinde mit anderen Kommunen. Bezüglich der Stadt Böhlen geht es um eine Änderung der Zweckvereinbarung zum gemeinsamen Standesamtsbezirk. Auf dem Feld der straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben wird die Zusammenarbeit mit Regis-Breitingen dagegen beendet.

Regis hatte die Zweckvereinbarung schon vertragsgemäß zum Ende des Jahres 2022 gekündigt. Jetzt zieht Neukieritzsch nach. Zugleich soll das Aus für die Zusammenarbeit um ein halbes Jahr vorgezogen werden.

Seehaus will Änderung des Bebauungsplanes

Weiterhin geht es um zwei Bebauungspläne. Der Beschluss zum geänderten Bebauungsplan für das Wohngebiet Kahnsdorf-Nord muss wegen eines Verfahrensfehlers noch einmal gefasst werden. Jetzt streben auch die Betreiber des Seehauses, des Strafvollzuges in freien Formen, eine Änderung des dafür bestehenden B-Planes für das Nordufer des Hainer Sees an. Der Gemeinderat soll das Verfahren dafür anschieben.

Die Ratssitzung beginnt mit einer Bürgerfragstunde und unterliegt für alle Teilnehmer und Besucher der 3-G-Regelung. Zusätzlich muss bis zum Sitzplatz eine Maske getragen werden. Im Anschluss an den öffentlichen Teil berät der Rat unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter.

Von André Neumann