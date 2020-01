Gretel Galisch feiert in Borna ihren 99. Geburtstag

Borna

Es müssen die Gene sein. Denn ein spezielles Rezept hat Gretel Galisch nicht. Dabei ist sie auf dem besten Weg zur 100. Am Dienstag feiert die Frau, die seit mehr als zehn Jahren in der Bornaer Kantstraße zu Hause ist, ihren 99. Geburtstag.

„Schwester Agnes“ in Nenkersdorf und Schönau

„Mein Vater ist 95 geworden“, erinnert sich die gelernte Krankenschwester, die 20 Jahre lang als Gemeindeschwester unterwegs war. Mit einem kleinen Motorrad, so wie es gelernte DDR-Bürger aus der Filmreihe „Schwester Agnes“ kennen. In Nenkersdorf und Schönau, in zwei Dörfern, womit sich gewissermaßen ein Kreis schloss.

Schließlich stammt Gretel Galisch aus Heidchen, einem Dorf in der Nähe von Breslau. Dort wuchs sie mit Bruder und Schwester als Kind einer Bauernfamilie auf. Im Krieg war sie Helferin beim Roten Kreuz, bevor sie 1945 in Berlin landete. An der Charité absolvierte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester. Inmitten einer Trümmerlandschaft. Unvergessen sind ihr deshalb auch heute noch die Trümmerfrauen, die die großen Steine abputzten, um dafür nur eine Hungerration zu essen zu bekommen.

Neubauernstelle in Wyhra

Von ihrer Familie war Gretel Galisch zu dieser Zeit schon lange getrennt. Die hatte Schlesien wie Hunderttausende andere auch mit dem Kriegsende verlassen müssen. Und es grenzt in der Tat an ein Wunder, dass sie ihre Eltern wiederfand. Es war im Krankenhaus, als eine Patientin, die aus ihrem Heimatort stammte, einen Brief erhielt – aus Kitzscher, wohin es eine Reihe von Schlesiern ebenso wie nach Borna und in die Umgebung verschlagen hatte.„Kurze Zeit später wusste ich, dass meine Eltern dort waren.“ 1948 zog sie in die Nähe ihrer Eltern, nachdem sie geheiratet hatte. „Wir haben dann in Wyhra eine Neubauernstelle übernommen.“

Bis 60 Gemeindeschwester

Bäuerin blieb Gretel Galisch allerdings nicht für die Ewigkeit. Sie wurde wieder, was sie gelernt hatte: Gemeindeschwester. Und das blieb die Frau, zu deren Familie zwei Kinder, fünf Enkel und sieben Urenkel gehören, bis zu ihrer Rente im Alter von 60 Jahren. Oder anders gesagt, bis vor 39 Jahren.

Hilfe von Moni

Wer ihr heute gegenübersitzt, erlebt eine Frau, die sich mit dem Attribut „rüstig“ nur bedingt beschreiben lässt. Zwar wird sie „sehr gut“ von den Schwestern der Volkssolidarität betreut, wie sie betont. Sie genießt ihre relative Selbstständigkeit und kocht sich ihr Essen nach wie vor selbst. Und sie hat eine freundliche Nachbarschaft, die Hausmeisterin und ganz besonders die Moni. Eine Frau, von der sie zwar den Nachnamen kennt, die sich aber immer wieder um sie kümmert. Gretel Galisch freut sich zudem, wenn sie in ihrem Rollstuhl an der frischen Luft unterwegs ist.

Als sie im vorigen Jahr 98 wurde, gab es noch eine größere Feier. Diesmal ist nichts besonderes geplant. „Das wird im Frühjahr nachgeholt.“

Von Nikos Natsidis