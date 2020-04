Grimma zieht Reißleine zuerst: Stadt schickt Kita-Erzieher in die Kurzarbeit

Landkreis Leipzig

Die Kitas sind geschlossen, Personalkosten aber laufen weiter. Die Stadt Grimma hat deshalb jetzt notgedrungen die Reißleine gezogen. „Wir haben für unsere städtischen Erzieher Kurzarbeit beantragt“, erklärt der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gegenüber LVZ. Damit ist Grimma die erste Kommune im Landkreis Leipzig, die von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

„Am Montag haben wir alle Kita-Leitungen über die Entscheidung informiert.“ Der Antrag werde von der Stadt bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt. „Entgegen ersten Annahmen räumt der neue Covid-Tarifvertrag auch die Möglichkeit von Kurzarbeit in Kitas und Horten ein“, betont Berger. Diese Chance müsse man jetzt im Interesse des Stadtsäckels auch nutzen. Den Kommunen bleibe keine andere Wahl, wirbt der OBM um Verständnis. „Uns drohen auf Grund der Coronakrise erhebliche Steuerausfälle. Wir ergreifen jeden Strohhalm, um Engpässe wenigstens einigermaßen abzufedern.“

Anzeige

Zum Thema:

Weitere LVZ+ Artikel

Erzieher bekommen bis zu 95 Prozent vom Nettolohn

Grimma beschäftigt 450 städtische Angestellte, davon 240 Erzieher. „Wenn die Kitas aber nicht mal zu zehn Prozent ausgelastet sind, halte ich es für das richtige Signal, auch im öffentlichen Dienst Kurzarbeit anzuweisen.“ Den Großteil des Lohnes zahle dann die Bundesagentur für Arbeit, nicht mehr die Kommune. Berger, zugleich Kreisvorsitzender des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), räumt ein, dass die städtischen Bediensteten auch dann noch besser gestellt sind als Betroffene in der Privatwirtschaft. „Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften haben in der Coronakrise sehr großzügige Regelungen vereinbart.“ Diese hätten laut Berger bei einigen Stadtoberhäuptern durchaus für Stirnrunzeln gesorgt. „Die Erzieher erhalten fast das gleiche Geld, auch wenn sie zu Hause sitzen.“ Demnach werde das Kurzarbeiter-Salär von der jeweiligen Kommune bis zur Entgeltgruppe 10 auf 95 Prozent des aktuellen Nettolohnes aufgestockt. Wer in einer noch höheren Gruppe eingestuft ist, erhält immerhin noch bis zu 90 Prozent. „Auf derlei Summen“, ärgert sich Berger über die Ungleichbehandlung, „kommen normale Arbeitnehmer nicht. Auch nicht nach den jüngst beschlossenen Aufstockungen.“ Die großzügige Absicherung der kommunalen Erzieher vermutet Berger auch als Grund, weshalb die Entscheidung von den Kita-Leitungen ohne große Bedenken akzeptiert wurde.

Umfang der Kurzarbeit ist noch offen

Wie viele Erzieher in Kurzarbeit müssen, sei derzeit schwer zu sagen. „Wir rechnen damit, dass sich mit weiteren Lockerungen die Kita-Auslastung auf rund 30 Prozent erhöht.“ Sollten künftig auch Alleinerziehende generell ein Recht auf Notbetreuung haben, begrüße er das ausdrücklich. „Gerade viele Alleinerziehende lechzen danach, ihr Kind wieder in die Kita zu schicken.“ Möglicherweise greife die Kurzarbeit dadurch nur in geringem Maße oder werde sogar ganz obsolet, vermutet Berger.

Andere Kommunen sehen derzeit keine Veranlassung, Erzieher nach Hause zu schicken. „In Markkleeberg spielt diese Variante aktuell keine Rolle“, erklärt OBM Karsten Schütze ( SPD). Obwohl die Kitas leer sind und nur maximal 15 Prozent der Kinder die Einrichtungen besuchen.

Groitzsch : Für kleinere Gruppen braucht es mehr Personal

Für Groitzsch ist Kurzarbeit laut Stadtchef Maik Kunze ( CDU) ebenso kein Thema. „Von insgesamt 564 gemeldeten Kindern werden derzeit rund 100 notbetreut, Tendenz steigend.“ Durch die Forderung, kleinere Gruppen zu bilden, werde auch wieder mehr Personal gebraucht. „Darüber hinaus gibt es einen verstärkten bürokratischen Aufwand für die Erzieher. Zum Beispiel müssen täglich Belegungspläne für die Gruppen erstellt werden, um bei eventuell auftretenden Krankheitsfällen deren Ursprung nachzuvollziehen. Auch auf Krankheitssymptome müssen die Kinder vor jedem Zutritt kontrolliert werden.“

Thallwitz steht für Kurzarbeit in den Startlöchern

Der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) hatte frühzeitig auf die immensen Lohnkosten hingewiesen, die die Kommunen trotz Kita-Schließung drücken. „Wir bereiten uns deshalb ebenfalls darauf vor, Kurzarbeit für unsere Erzieher zu beantragen“, offenbarte der Ortschef am Dienstag. Den Kommunen müsse erlaubt sein, wirtschaftlich zu denken und Ausgaben zu reduzieren, wo es nur geht, fordert Pöge. „Man kann nicht eine doppische Haushaltsführung von uns verlangen und uns dann zurückpfeifen, wenn wir wirklich mal wirtschaftlich handeln.“ Die Kurzarbeit sei genau das richtige Instrument, um einerseits Mitarbeiter zu halten, sich als Kommune andererseits aber auch finanziell Luft zu verschaffen.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Bei Diakonie ist Kurzarbeit kein Thema

Und die freien Träger im Landkreis Leipzig? Die Diakonie winkt ab, was das Thema Kurzarbeit betrifft: „Bisher sind unsere Erzieherinnen und Erzieher nicht in Kurzarbeit“, berichtet Cornelia Killisch, Sprecherin der Diakonie Leipziger Land. „Nach Ausweitung der Notbetreuung werden auch wieder mehr Kinder betreut. Dazu kommen die Vorgaben, um den Infektionsschutz sicherzustellen.“ So müssten kleine Gruppen gebildet, diese im gesamten Gebäude und auf dem Gelände verteilt werden. Außerdem würden die Öffnungszeiten bestmöglich ausgenutzt, um Begegnungen zu reduzieren. „Auch dafür sind wieder mehr Mitarbeiter nötig.“

DRK Muldental rechnet mit weiteren Lockerungen für Alleinerziehende

Beim DRK Muldental ist ebenfalls genug Arbeit für alle da. „Wir sind derzeit schon bei einer Auslastung von fast 40 Prozent und rechnen damit, dass diese bald auf 70 Prozent steigt“, erklärt Sprecher Daniel Kemp. Allein die erhöhten Hygieneanforderungen, aber vor allem die erwarteten Lockerungen für Alleinerziehende würden gegen Kurzarbeit sprechen. „Außerdem kümmern sich unsere Kollegen auch um Kinder außerhalb der Notbetreuung – zum Beispiel mit geplanten Spielstunden im Kita-Garten oder Morgenkreisen, die per Livestream in die Familien übertragen werden.“

Berger : Notbetreuung könnte wieder etwas kosten

Eine Frage eint allerdings sowohl Kommunen als auch freie Träger. Schnellstmöglich müsse eine Lösung gefunden werden, wie es mit der Erstattung der Elternbeiträge weitergeht. „Die aktuelle Einigung der Städte und Gemeinden mit dem Freistaat regelt diese Frage lediglich bis zum 17. April“, gibt Cornelia Killisch zu bedenken. Die Diakonie warte hier auf eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen.

Lesen Sie dazu:

Auch Matthias Berger drängt auf eine landesweit einheitliche Regelung. Klar sei zumindest schon so viel: „Bei der Notbetreuung wird es mit großer Wahrscheinlich so sein, dass diese wieder von den Eltern bezahlt werden muss“, so der Grimmaer OBM. Ende März hatte der Freistaat entschieden, dass die Notbetreuung kostenlos erfolgt. Eine Entscheidung, die bei vielen Bürgermeistern von Anfang an umstritten war.

Von Simone Prenzel