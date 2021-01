Landkreis Leipzig/Grimma

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hat seine Kritik an der sächsischen Impfstrategie erneuert. Die Zahl der Anlaufstellen, in denen zuerst priorisierte Gruppen versorgt werden sollen, hält der Stadtchef nicht ansatzweise für ausreichend. „In Thüringen leben zwei Millionen Menschen, die sich in 29 Impfzentren begeben können. Für die vier Millionen Sachsen stehen hingegen nur 13 Impfzentren zur Verfügung, zu denen die Wege entsprechend weiter sind.“ Diese Struktur werde nicht ausreichen, wenn hoffentlich bald genügend Impfstoff zu Verfügung stehe. Oder anders gerechnet: „In Sachsen kommen derzeit 310 000 Einwohner auf ein Impfzentrum, in Thüringen sind es nur 72 000. Spätestens an dieser Stelle muss der Freistaat Sachsen doch merken, dass hier logistisch etwas schief läuft.“

Derzeit nur ein Impfzentrum für 258 000 Landkreis-Bewohner

Berger hatte bereits in einem Brief an Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) gefordert, pro 100 000 Einwohner ein Impfzentrum zu installieren. Derzeit steht für die rund 258.000 Landkreis-Einwohner zwischen Thallwitz im Norden und Geithain im Süden nur eine Impf-Adresse – die im ehemaligen Bornaer Aldi-Markt – zur Verfügung.

Im Landkreis Leipzig hält Berger mindestens zwei, wenn nicht gar drei Anlaufstellen für erforderlich. Neben Borna sollten weitere Stützpunkte in Grimma und Wurzen entstehen, so die Forderung, der sich inzwischen auch Wurzener Stadträte angeschlossen haben. Parallel, so Berger, müsse die Versorgung über die Hausärzte angeschoben werden. „Das ist das niedrigschwelligste Angebot.“ Auch was die unsäglichen Pannen bei der Terminvergabe anbetrifft, hält es der Rathauschef nicht für zumutbar, über 80-Jährige auf Online-Kanälen erreichen zu wollen.

Von Simone Prenzel