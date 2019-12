Größerer Netto-Markt in Groitzsch eröffnet

Groitzsch

Das große Weihnachtsgeschäft will sich der Lebensmittelhändler nicht entgehen lassen. Noch vor dem 2. Advent hat das Unternehmen Netto am Dienstag seine neue Filiale in Groitzsch eröffnet. Entstanden ist sie in rund sieben Monaten Bauzeit größer, höher und moderner an der Stelle des alten Marktes zwischen Schuster- und Altenburger Straße. Weitere Neuerungen in der Nachbarschaft sollen folgen. Ein Konkurrent hat fürs nächste Jahr Ähnliches angekündigt. Und dann will sich ein Mitbewerber neu hier ansiedeln.

Guter Zuspruch zu Stoßzeiten am Eröffnungstag des Netto-Marktes. Im Eingangsbereich hinter der Glasfront befindet sich eine Filiale des Backhauses Hennig. Quelle: Mathias Bierende

Netto mit dem gelb-roten Logo (kein Hund) verspricht eine Warenvielfalt von mehr als 5000 Artikeln. Das ist „die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation am Firmenhauptsitz in Maxhütte-Haidhof (bei Regensburg, Bayern). „Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten sowie Brot- und Backwaren erhalten die Kunden im neuen Markt auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.“

Netto-Markt hat größere Verkaufsfläche

Dafür wurde die Verkaufsfläche gegenüber dem Vorgängerbau, der am 1. Oktober 2002 mit etwa 700 Quadratmetern eingeweiht und am 24. April 2019 geschlossen worden war, auf circa 1020 Quadratmeter erweitert. Was sich unter anderem in breiteren Gängen niederschlägt.

Netto eröffnet in Groitzsch seine neue Filiale. Sie entstand moderner und größer in gut sieben Monaten Bauzeit an der Stelle des abgerissenen alten Marktes. Quelle: Mathias Bierende

Zudem wurde fürs neue Gebäude auf umweltfreundliche Baustandards und umweltschonende Technologien gesetzt: „Wie hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte, Abwärme-Nutzung aus dem Kälteprozess und energiesparende Türluftschleier mit Außentemperaturregulierung“, so Stylianou weiter. Die Anzahl der Parkplätze gibt sie jetzt mit „rund 60“ an; im Vorfeld war noch von 75 die Rede gewesen. Im Eingangsbereich befindet sich eine Filiale des lokalen Backhauses Hennig.

Angesichts des gestiegenen ökologischen Bewusstseins in der Bevölkerung weist die Pressesprecherin auf mehr als 400 zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst hin. Dazu tragen gut 280 Netto-Eigenmarken-Produkte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF als nachhaltigere Alternativen. Der Bereich mit umweltfreundlicheren Mehrwegflaschen bei Bier, Wasser und weiteren Getränken wurde vergrößert. Die Mitarbeiterzahl und die Investitionssumme nennt Christina Stylianou nicht.

Pläne weiterer Handelsketten an der Schusterstraße

Nach solch einer Komplett-Erneuerung will der fast benachbarte Discounter Penny nicht nachstehen. Er hat das Groitzscher Rathaus über Pläne zu Abriss und Neubau informiert. Unterlagen wurden dort aber noch nicht eingereicht. Ganz neu in die Schusterstadt kommen will Rewe. Bis Ende November 2018 in Pegau ansässig, strebt er ebenfalls an der Bundesstraße 176 (Schusterstraße) einen größeren Supermarkt an, der um einen Drogeriemarkt ( Rossmann) ergänzt werden soll. Dazu läuft noch das Bebauungsplanverfahren.

