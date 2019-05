Groitzsch

In Groitzsch hat sich am Mittwochnachmittag auf einem Privatgrundstück ein tragisches Unglück ereignet. Ein 64-Jähriger war in den Brunnen einer ehemaligen Gärtnerei in der Straße An der Schnauder gestürzt und konnte dort nur noch tot geborgen werden.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, ging gegen 15.30 Uhr die Vermisstenmeldung zu dem Mann durch eine nahe Verwandte bei der Polizei ein. „Wir sind dann mit Feuerwehren und Rettungsdienst zu dem Grundstück gefahren. Die Frau hatte den Mann dann schon in dem Brunnen gefunden. Die Notärzte konnten nur noch den Tod feststellen“, erklärte Polizeisprecher Uwe Voigt. Die Kräfte der Feuerwehr Groitzsch bargen den Leichnam.

Die Ursache für das Unglück ist unklar. „Es gibt derzeit aber keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Die Kripo ermittelt dennoch in jede Richtung. Neben den Beamten war auch die Rechtsmedizin vor Ort – eine Obduktion soll nun Klarheit zur Todesursache bringen“, so Voigt weiter. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams übernahmen die Betreuung der Angehörigen.

Von Thomas Lieb